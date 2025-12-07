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  • «Кривбасс» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

«Кривбасс» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

7 декабря 2025, 12:50
Кривбасс
07.12.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Александрия
26' К. Парако 53' Е. Твердохлеб 65' А. Микитишин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
55
Иван Дибанго
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Андрус Араухо
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Артур Микитишин
ЛВ
94
Максим Задерака
ПВ
2
Ян Юрчек
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Александрия
72
Makarenko Nazar
ВР
26
Мигель Кампуш
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
23
Николай Огарков
ЦЗ
20
Даниил Ващенко
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
71
Денис Шостак
АП
99
Брайан Кастильо
ЦФ
24
I. Ukhan
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
19
Жота
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
José Flores
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
4
Arthur Goulart
ЦЗ
83
Danylo Khan
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
11
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
3-2-3-2
30
Маханьков
55
Дибанго
4
Виливальд
6
Конате
6
Араухо
18
Лин
7
Микитишин
9
Твердохлеб
94
Задерака
10
Парако
2
Юрчек
3-2-1-4
72
26
Кампуш
86
Боль
23
Огарков
20
Ващенко
15
Мишнев
71
Шостак
19
Жота
77
Кара
24
99
Кастильо
7
Микитишин
21
Каменский
21
Каменский
7
Микитишин
18
Лин
28
Майя
28
Майя
18
Лин
94
Задерака
8
Шевченко
8
Шевченко
94
Задерака
9
Твердохлеб
77
Мендоза
77
Мендоза
9
Твердохлеб
10
Парако
7
7
10
Парако
23
Огарков
97
97
23
Огарков
15
Мишнев
5
Энрике
5
Энрике
15
Мишнев
71
Шостак
10
Булеца
10
Булеца
71
Шостак
19
Жота
24
Туати
24
Туати
19
Жота
99
Кастильо
10
Кулаков
10
Кулаков
99
Кастильо
Остались в запасе
Кривбасс
Александрия
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
30
Никита Шевченко
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
4
Arthur Goulart
ЦЗ
83
Danylo Khan
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
11
Артем Шулянский
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
4
Arthur Goulart
ЦЗ
83
Danylo Khan
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
11
Артем Шулянский
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Кривбасс - Александрия
2
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Александрии», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Александрия»

«Кривбасс» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Кривбасс
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