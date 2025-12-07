07.12.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
3-2-3-2
30
Маханьков
55
Дибанго
4
Виливальд
6
Конате
6
Араухо
18
Лин
7
Микитишин
9
Твердохлеб
94
Задерака
10
Парако
2
Юрчек
3-2-1-4
72
26
Кампуш
86
Боль
23
Огарков
20
Ващенко
15
Мишнев
71
Шостак
19
Жота
77
Кара
24
99
Кастильо
7
Микитишин
21
Каменский
21
Каменский
7
Микитишин
18
Лин
28
Майя
28
Майя
18
Лин
94
Задерака
8
Шевченко
8
Шевченко
94
Задерака
9
Твердохлеб
77
Мендоза
77
Мендоза
9
Твердохлеб
10
Парако
7
7
10
Парако
23
Огарков
97
97
23
Огарков
15
Мишнев
5
Энрике
5
Энрике
15
Мишнев
71
Шостак
10
Булеца
10
Булеца
71
Шостак
19
Жота
24
Туати
24
Туати
19
Жота
99
Кастильо
10
Кулаков
10
Кулаков
99
Кастильо
Остались в запасе
Кривбасс
Александрия
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
30
Никита Шевченко
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
4
Arthur Goulart
ЦЗ
83
Danylo Khan
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
11
Артем Шулянский
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
4
Arthur Goulart
ЦЗ
83
Danylo Khan
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
11
Артем Шулянский
ЛВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Кривбасс - Александрия
2
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Александрии», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Александрия»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»