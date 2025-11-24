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Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Александрии», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Александрия»