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  • «Заря» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

«Заря» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

24 ноября 2025, 17:50
Заря
24.11.2025, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Александрия
61' А. Янич 77' Жуниньо
71' Б. Кастильо 81' Х. Туати
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
6
Деян Попара
ЦП
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
7
N. Andjusic
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
19
Жота
ЦФ
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
19
Роман Саленко
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
24
Иван Головкин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
3
Yurii Matviiv
ЦЗ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
27
Даниил Ващенко
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
50
Денис Шостак
АП
99
Брайан Кастильо
ЦФ
3-3-1-3
1
Сапутин
77
Кушниренко
55
Джордан
5
Янич
17
Вантух
21
Башич
10
Жуниньо
6
Попара
28
Будковский
7
9
Вокрри
2-2-1-4
1
Долгий
22
Скорко
86
Боль
5
Энрике
15
Мишнев
10
Булеца
24
19
Жота
77
Кара
10
Кулаков
9
Вокрри
19
Саленко
19
Саленко
9
Вокрри
55
Джордан
22
Мичин
22
Мичин
55
Джордан
15
Мишнев
27
Ващенко
27
Ващенко
15
Мишнев
10
Булеца
50
Шостак
50
Шостак
10
Булеца
19
Жота
24
Туати
24
Туати
19
Жота
10
Кулаков
99
Кастильо
99
Кастильо
10
Кулаков
Остались в запасе
Заря
Александрия
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
24
Иван Головкин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
30
Никита Шевченко
ВР
3
Yurii Matviiv
ЦЗ
97
Nazar Prokopenko
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
24
Иван Головкин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
3
Yurii Matviiv
ЦЗ
97
Nazar Prokopenko
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Заря - Александрия
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Александрии», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Александрия»

«Заря» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Заря
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