24.11.2025, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
3-3-1-3
1
Сапутин
77
Кушниренко
55
Джордан
5
Янич
17
Вантух
21
Башич
10
Жуниньо
6
Попара
28
Будковский
7
9
Вокрри
2-2-1-4
1
Долгий
22
Скорко
86
Боль
5
Энрике
15
Мишнев
10
Булеца
24
19
Жота
77
Кара
10
Кулаков
9
Вокрри
19
Саленко
19
Саленко
9
Вокрри
55
Джордан
22
Мичин
22
Мичин
55
Джордан
15
Мишнев
27
Ващенко
27
Ващенко
15
Мишнев
10
Булеца
50
Шостак
50
Шостак
10
Булеца
19
Жота
24
Туати
24
Туати
19
Жота
10
Кулаков
99
Кастильо
99
Кастильо
10
Кулаков
Остались в запасе
Заря
Александрия
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
24
Иван Головкин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
30
Никита Шевченко
ВР
3
Yurii Matviiv
ЦЗ
97
Nazar Prokopenko
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
24
Иван Головкин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
3
Yurii Matviiv
ЦЗ
97
Nazar Prokopenko
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Заря - Александрия
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Александрии», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Александрия»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»