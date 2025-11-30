30.11.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Украина. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
3-2-1-4
1
Долгий
22
Скорко
4
86
Боль
5
Энрике
15
Мишнев
10
Булеца
24
99
Кастильо
77
Кара
19
Жота
4-2-1-2-1
1
Герета
93
Роман
44
Холод
92
Слюбик
73
Лях
23
Копина
35
Фернандо
20
11
Квасница
10
Притула
23
Бабукарра
4
22
Бехиратче
22
Бехиратче
4
15
Мишнев
27
Ващенко
27
Ващенко
15
Мишнев
5
Энрике
50
Шостак
50
Шостак
5
Энрике
10
Булеца
24
Туати
24
Туати
10
Булеца
22
Скорко
10
Кулаков
10
Кулаков
22
Скорко
23
Бабукарра
17
Слюсар
17
Слюсар
23
Бабукарра
10
Притула
75
Китела
75
Китела
10
Притула
20
20
Сапуга
20
Сапуга
20
23
Копина
6
Пидгурский
6
Пидгурский
23
Копина
11
Квасница
11
Рунич
11
Рунич
11
Квасница
Остались в запасе
Александрия
Рух
30
Никита Шевченко
ВР
49
Матеус Амарал
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
28
Yegor Klymenko
ВР
70
Nazar Kasarda
ЦП
56
Maksym Boiko
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
49
Матеус Амарал
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
70
Nazar Kasarda
ЦП
56
Maksym Boiko
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Александрия - Рух
6
3
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Руха», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Рух»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»