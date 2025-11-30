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  • «Александрия» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Александрия» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 12:50
Александрия
30.11.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Рух
21' В. Роман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Arthur Goulart
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
24
I. Ukhan
ЦФ
19
Жота
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
99
Брайан Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
23
Юрий Копина
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Vlad Raileanu
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
50
Денис Шостак
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
20
Марко Сапуга
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
70
Nazar Kasarda
ЦП
56
Maksym Boiko
ЦП
3-2-1-4
1
Долгий
22
Скорко
4
86
Боль
5
Энрике
15
Мишнев
10
Булеца
24
99
Кастильо
77
Кара
19
Жота
4-2-1-2-1
1
Герета
93
Роман
44
Холод
92
Слюбик
73
Лях
23
Копина
35
Фернандо
20
11
Квасница
10
Притула
23
Бабукарра
4
22
Бехиратче
22
Бехиратче
4
15
Мишнев
27
Ващенко
27
Ващенко
15
Мишнев
5
Энрике
50
Шостак
50
Шостак
5
Энрике
10
Булеца
24
Туати
24
Туати
10
Булеца
22
Скорко
10
Кулаков
10
Кулаков
22
Скорко
23
Бабукарра
17
Слюсар
17
Слюсар
23
Бабукарра
10
Притула
75
Китела
75
Китела
10
Притула
20
20
Сапуга
20
Сапуга
20
23
Копина
6
Пидгурский
6
Пидгурский
23
Копина
11
Квасница
11
Рунич
11
Рунич
11
Квасница
Остались в запасе
Александрия
Рух
30
Никита Шевченко
ВР
49
Матеус Амарал
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
28
Yegor Klymenko
ВР
70
Nazar Kasarda
ЦП
56
Maksym Boiko
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
49
Матеус Амарал
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
70
Nazar Kasarda
ЦП
56
Maksym Boiko
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Александрия - Рух
6
3
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Руха», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия»«Рух»

«Александрия» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Александрия
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