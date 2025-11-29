30 ноября на стадионе «Ника» «Александрия» примет «Рух» в матче 14 тура Премьер-лиги Украины. Обе команды находятся рядом в таблице, имея по 10 очков, и подходят к игре в непростой форме. «Александрия» не выигрывает восемь матчей подряд и продолжает терять очки из-за слабой игры в обороне. «Рух» испытывает собственные трудности, но выглядит чуть стабильнее в созидании и показывает более организованный футбол в сравнении с соперником.

«Александрия»

Команда набрала лишь 10 очков за 13 туров и занимает 14-е место. В прошлом туре «Александрия» сыграла результативную ничью с «Зарей» (2:2), однако эта игра стала шестой подряд, где команда пропускает. В пяти последних матчах клуб забил всего 4 гола, пропустив 10. Наиболее острая проблема – оборонительные провалы, особенно во втором тайме. Цара остается лучшим бомбардиром, однако его индивидуальных действий для стабильных результатов не хватает.

«Рух»

«Рух» также имеет 10 очков, но идет на 15-м месте. Команда выиграла в прошлом туре у «Кудровки» со счетом 4:2, однако перед этим проиграла три матча подряд. «Рух» стабильно пропускает – 5 голов за пять встреч, но забивает немного – 4 за тот же отрезок. На выезде команда испытывает серьезные трудности: три поражения подряд без забитых голов, что может стать ключевым фактором предстоящей встречи.

Факты о командах

«Александрия»

Не выигрывает 8 матчей подряд

Пропускает в 6 последних играх

В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено за 5 матчей

Забивает в 3 последних матчах против «Руха»

Играет вничью в 4 последних очных встречах

«Рух»

Победа в прошлом туре 4:2

Три поражения подряд на выезде

В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено за 5 матчей

Пропускает в 4 последних матчах

Не проигрывает «Александрии» в 9 из 10 последних игр

Прогноз на матч «Александрия» – «Рух»

Матч обещает быть плотным и осторожным: обе команды работают на минимизацию ошибок, понимая ценность очков в борьбе за выживание. «Александрия» играет чуть смелее в атаке дома, однако пропускает слишком много, чтобы считаться фаворитом. «Рух» же надежнее в обороне, но крайне слаб на выезде. Очные встречи между командами складываются преимущественно вничью, и текущая форма также ведет к сценарию невысокой результативности. Учитывая слабую реализацию обеих команд и их проблемы в созидании, логичным выглядит прогноз на низкий тотал или осторожный исход в пользу гостей.

