«Александрия» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.43

29 ноября 2025 11:30
Александрия - Рух
30 нояб. 2025, воскресенье 14:00 | Украина. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.43
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

30 ноября на стадионе «Ника» «Александрия» примет «Рух» в матче 14 тура Премьер-лиги Украины. Обе команды находятся рядом в таблице, имея по 10 очков, и подходят к игре в непростой форме. «Александрия» не выигрывает восемь матчей подряд и продолжает терять очки из-за слабой игры в обороне. «Рух» испытывает собственные трудности, но выглядит чуть стабильнее в созидании и показывает более организованный футбол в сравнении с соперником.

«Александрия»

Команда набрала лишь 10 очков за 13 туров и занимает 14-е место. В прошлом туре «Александрия» сыграла результативную ничью с «Зарей» (2:2), однако эта игра стала шестой подряд, где команда пропускает. В пяти последних матчах клуб забил всего 4 гола, пропустив 10. Наиболее острая проблема – оборонительные провалы, особенно во втором тайме. Цара остается лучшим бомбардиром, однако его индивидуальных действий для стабильных результатов не хватает.

«Рух»

«Рух» также имеет 10 очков, но идет на 15-м месте. Команда выиграла в прошлом туре у «Кудровки» со счетом 4:2, однако перед этим проиграла три матча подряд. «Рух» стабильно пропускает – 5 голов за пять встреч, но забивает немного – 4 за тот же отрезок. На выезде команда испытывает серьезные трудности: три поражения подряд без забитых голов, что может стать ключевым фактором предстоящей встречи.

Факты о командах

«Александрия»

  • Не выигрывает 8 матчей подряд
  • Пропускает в 6 последних играх
  • В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено за 5 матчей
  • Забивает в 3 последних матчах против «Руха»
  • Играет вничью в 4 последних очных встречах

«Рух»

  • Победа в прошлом туре 4:2
  • Три поражения подряд на выезде
  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено за 5 матчей
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Не проигрывает «Александрии» в 9 из 10 последних игр

Личные встречи
0% (0)
89% (8)
11% (1)
6
Забитых мячей
7
0.67
В среднем за матч
0.78
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Рух
1 : 1
12.04.2025
Александрия
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Александрия
1 : 1
05.10.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Александрия
2 : 2
04.05.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Рух
0 : 0
28.10.2023
Александрия
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Рух
0 : 0
04.06.2023
Александрия
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Александрия
1 : 1
28.11.2022
Рух
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Рух
0 : 0
31.10.2021
Александрия
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Рух
2 : 1
02.05.2021
Александрия
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Александрия
0 : 0
28.11.2020
Рух
Прогноз на матч «Александрия» – «Рух»

Матч обещает быть плотным и осторожным: обе команды работают на минимизацию ошибок, понимая ценность очков в борьбе за выживание. «Александрия» играет чуть смелее в атаке дома, однако пропускает слишком много, чтобы считаться фаворитом. «Рух» же надежнее в обороне, но крайне слаб на выезде. Очные встречи между командами складываются преимущественно вничью, и текущая форма также ведет к сценарию невысокой результативности. Учитывая слабую реализацию обеих команд и их проблемы в созидании, логичным выглядит прогноз на низкий тотал или осторожный исход в пользу гостей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.43
  • Двойной шанс «Рух» не проиграет (Х2) – коэффициент 1.74

1.43
Тотал меньше 2.5
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Рух Александрия
