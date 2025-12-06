7 декабря «Кривбасс» на своeм поле примет «Александрию» в матче 15 тура Премьер-лиги Украины. Команды находятся на разных полюсах таблицы, но их текущая форма схожа – обе не могут выиграть несколько туров подряд и испытывают серьeзные проблемы в обороне. Игра обещает получиться напряжeнной, потому что любая ошибка может повлиять на борьбу за места в середине таблицы.

«Кривбасс»

После 14 туров команда имеет 22 очка и идeт на 6-м месте, но при этом 5 матчей без побед. В последнем туре был важный результат – 2:2 с «Шахтeром», показавший потенциал атаки. В пяти последних встречах «Кривбасс» забил 6 голов (в среднем 1.20 за игру), но и пропустил 11, то есть 2.20 в среднем. Лучший бомбардир – Егор Твердохлиб, уже 7 голов, и он часто становится ключевой фигурой в игре команды. Но оборона регулярно проваливается, и 7 матчей подряд с пропущенными ярко это подтверждают.

«Александрия»

Ситуация у гостей ещe сложнее: 10 очков и 15-е место, 7 матчей без побед, поражение 0:1 от «Руха» в прошлом туре. Команда забивает мало – 0.80 гола за игру в последних турах, но при этом стабильно пропускает, в среднем 2.00 за матч. Лидер – Теди Цара (4 гола), но индивидуальных усилий не хватает, чтобы переломить ход сезона. Оборона действует нестабильно и часто позволяет сопернику много пространства.

Факты о командах

«Кривбасс»

5 матчей без побед

6 забитых и 11 пропущенных за 5 игр

Пропускает в 7 матчах подряд

1.20 гола в среднем за игру

«Александрия»

7 матчей без побед

4 забитых и 10 пропущенных за 5 игр

Пропускает в 9 матчах подряд

Забивает «Кривбассу» в 11 очных матчах подряд

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Александрия»

Обе команды переживают непростой период, но состояние «Кривбасса» выглядит более рабочим: атака стабильно создаeт моменты, а ничья с одним из фаворитов чемпионата говорит о запасе прочности. «Александрия» же проваливается по всем ключевым показателям – мало забивает и слишком много позволяет сопернику. Вместе с тем очные встречи часто проходят в упорной борьбе, и гости регулярно находят голы против этого соперника. Высока вероятность результата, в котором обе команды забьют: у хозяев сильная реализация, а у гостей – традиция огорчать «Кривбасс». При этом хозяева выглядят предпочтительнее по игровой динамике и мотивации остаться в верхней шестeрке.

Рекомендованные ставки