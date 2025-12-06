Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кривбасс» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

06 декабря 2025 10:24
Кривбасс - Александрия
07 дек. 2025, воскресенье 14:00 | Украина. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа Кривбасса
Сделать ставку

7 декабря «Кривбасс» на своeм поле примет «Александрию» в матче 15 тура Премьер-лиги Украины. Команды находятся на разных полюсах таблицы, но их текущая форма схожа – обе не могут выиграть несколько туров подряд и испытывают серьeзные проблемы в обороне. Игра обещает получиться напряжeнной, потому что любая ошибка может повлиять на борьбу за места в середине таблицы.

«Кривбасс»

После 14 туров команда имеет 22 очка и идeт на 6-м месте, но при этом 5 матчей без побед. В последнем туре был важный результат – 2:2 с «Шахтeром», показавший потенциал атаки. В пяти последних встречах «Кривбасс» забил 6 голов (в среднем 1.20 за игру), но и пропустил 11, то есть 2.20 в среднем. Лучший бомбардир – Егор Твердохлиб, уже 7 голов, и он часто становится ключевой фигурой в игре команды. Но оборона регулярно проваливается, и 7 матчей подряд с пропущенными ярко это подтверждают.

«Александрия»

Ситуация у гостей ещe сложнее: 10 очков и 15-е место, 7 матчей без побед, поражение 0:1 от «Руха» в прошлом туре. Команда забивает мало – 0.80 гола за игру в последних турах, но при этом стабильно пропускает, в среднем 2.00 за матч. Лидер – Теди Цара (4 гола), но индивидуальных усилий не хватает, чтобы переломить ход сезона. Оборона действует нестабильно и часто позволяет сопернику много пространства.

Факты о командах

«Кривбасс»

  • 5 матчей без побед
  • 6 забитых и 11 пропущенных за 5 игр
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • 1.20 гола в среднем за игру

«Александрия»

  • 7 матчей без побед
  • 4 забитых и 10 пропущенных за 5 игр
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • Забивает «Кривбассу» в 11 очных матчах подряд

Личные встречи
33% (3)
11% (1)
56% (5)
9
Забитых мячей
10
1
В среднем за матч
1.11
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Кривбасс
3 : 0
07.12.2025
Александрия
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Александрия
1 : 0
06.04.2025
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Кривбасс
0 : 1
28.09.2024
Александрия
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Кривбасс
2 : 1
02.12.2023
Александрия
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Александрия
1 : 0
30.07.2023
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Кривбасс
2 : 1
29.04.2023
Александрия
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Александрия
2 : 0
18.10.2022
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Кривбасс
1 : 2
08.04.2012
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Александрия
1 : 1
25.09.2011
Кривбасс
Показать все

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Александрия»

Обе команды переживают непростой период, но состояние «Кривбасса» выглядит более рабочим: атака стабильно создаeт моменты, а ничья с одним из фаворитов чемпионата говорит о запасе прочности. «Александрия» же проваливается по всем ключевым показателям – мало забивает и слишком много позволяет сопернику. Вместе с тем очные встречи часто проходят в упорной борьбе, и гости регулярно находят голы против этого соперника. Высока вероятность результата, в котором обе команды забьют: у хозяев сильная реализация, а у гостей – традиция огорчать «Кривбасс». При этом хозяева выглядят предпочтительнее по игровой динамике и мотивации остаться в верхней шестeрке.

Рекомендованные ставки

  • Победа Кривбасса – коэффициент 1.78
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.78
Победа Кривбасса
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Александрия Кривбасс
Другие прогнозы
08.12.2025
17:00
1.40
Италия. Серия А, 14 тур
Пиза - Парма
Обе забьют
08.12.2025
20:00
1.48
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ - Газиантеп
Победа «Бешикташ»
08.12.2025
20:00
1.65
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор - Антальяспор
Победа «Аланьяспора»
08.12.2025
22:45
1.66
Италия. Серия А, 14 тур
Торино - Милан
Победа «Милана»
08.12.2025
23:00
1.70
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Тотал «Вулверхэмптона» меньше 0.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 