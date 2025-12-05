6 декабря 2025 года в 18:00 состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии. На «Сент-Джеймс Парк» прибывает один из аутсайдеров – «Бернли» Скотта Паркера.
«Ньюкасл»
«Сороки» тяжело проводят первую половину кампании в Премьер-Лиге, но постепенно начинают напоминать команду, которая готова претендовать на места в еврокубках. «Ньюкасл» долго вкатывался в новый футбольный год не в последнюю очередь из-за того, что по сути провалил летнюю трансферную кампанию. Из новобранцев быстро прижился только немец Вольтемаде. В последнее время на высокий уровень стал выходить экс-защитник «Милана» Малик Тиав.
Последние три игры:
- Ньюкасл – Тоттенхэм 2:3
- Эвертон – Ньюкасл 1:4
- Марсель – Ньюкасл 2:1
«Бернли»
«Кларетовые» предсказуемо застряли в зоне вылета и являются одними из основных кандидатов на бесславное возвращение в Чемпионшип. У команды Скотта Паркера все не слава Богу – дырявая оборона и одно из наименее продуктивных нападений в АПЛ.
Последние три игры:
- Бернли – Кристал Пэлас 0:1
- Брентфорд – Бернли 3:1
- Бернли – Челси 0:2
Очные встречи
- Бернли – Ньюкасл 1:4
- Ньюкасл – Бернли 2:0
- Бернли – Ньюкасл 1:2
Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Бернли»
«Сороки» потеряли слишком много очков и теперь не имеют права разбрасываться ценным ресурсом в противостояниях с соперниками уровня «Бернли» (при всем уважении). Ставим на уверенную викторию «Ньюкасла».
Прогноз: победа «Ньюкасла» с форой -1,5. Кеф – 1,83. Прогноз на счет – 2:0.