«Ньюкасл» – «Бернли»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.83

05 декабря 2025 11:46
Ньюкасл - Бернли
06 дек. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Ньюкасла» с форой -1,5
Сделать ставку

6 декабря 2025 года в 18:00 состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии. На «Сент-Джеймс Парк» прибывает один из аутсайдеров – «Бернли» Скотта Паркера.

«Ньюкасл»

«Сороки» тяжело проводят первую половину кампании в Премьер-Лиге, но постепенно начинают напоминать команду, которая готова претендовать на места в еврокубках. «Ньюкасл» долго вкатывался в новый футбольный год не в последнюю очередь из-за того, что по сути провалил летнюю трансферную кампанию. Из новобранцев быстро прижился только немец Вольтемаде. В последнее время на высокий уровень стал выходить экс-защитник «Милана» Малик Тиав.

Последние три игры:

  • Ньюкасл – Тоттенхэм 2:3
  • Эвертон – Ньюкасл 1:4
  • Марсель – Ньюкасл 2:1

«Бернли»

«Кларетовые» предсказуемо застряли в зоне вылета и являются одними из основных кандидатов на бесславное возвращение в Чемпионшип. У команды Скотта Паркера все не слава Богу – дырявая оборона и одно из наименее продуктивных нападений в АПЛ.

Последние три игры:

  • Бернли – Кристал Пэлас 0:1
  • Брентфорд – Бернли 3:1
  • Бернли – Челси 0:2

Очные встречи

  • Бернли – Ньюкасл 1:4
  • Ньюкасл – Бернли 2:0
  • Бернли – Ньюкасл 1:2

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Бернли»

«Сороки» потеряли слишком много очков и теперь не имеют права разбрасываться ценным ресурсом в противостояниях с соперниками уровня «Бернли» (при всем уважении). Ставим на уверенную викторию «Ньюкасла».

Прогноз: победа «Ньюкасла» с форой -1,5. Кеф – 1,83. Прогноз на счет – 2:0.

1.83
Победа «Ньюкасла» с форой -1,5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Бернли Ньюкасл
Рекомендуем
18+
