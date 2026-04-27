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  • «Эпицентр» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

«Эпицентр» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

27 апреля, 11:50
Эпицентр
27.04.2026, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Александрия
33' К. Рохас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
97
Александр Климец
ЦЗ
8
Николай Миронюк
ЦП
10
Джон Себерио
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
99
Карлос Рохас
ПВ
20
Вадим Сидун
ЦФ
77
Хоакинете
РФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
25
Николай Огарков
ЛАЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
37
Папа Яд
ЛВ
27
Даниил Ващенко
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
44
Джоннатан Сильва
РФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Эпицентр
71
Никита Федотов
ВР
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
49
Матеус Амарал
АП
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
4-2-2-2
31
Билык
7
Лучкевич
77
Кох
97
Климец
3
Григоращук
8
Миронюк
10
Себерио
6
Ковалец
99
Рохас
20
Сидун
77
3-2-1-3-1
1
Долгий
91
Бутко
44
Кампуш
86
Боль
27
Ващенко
25
Огарков
15
Мишнев
19
Родригеш
10
Булеца
37
Яд
44
Сильва
77
2
2
77
6
Ковалец
28
28
6
Ковалец
8
Миронюк
5
Запорожец
5
Запорожец
8
Миронюк
7
Лучкевич
21
Супряга
21
Супряга
7
Лучкевич
91
Бутко
40
Черныш
40
Черныш
91
Бутко
15
Мишнев
49
Амарал
49
Амарал
15
Мишнев
44
Сильва
24
Туати
24
Туати
44
Сильва
19
Родригеш
77
77
19
Родригеш
Остались в запасе
Эпицентр
Александрия
71
Никита Федотов
ВР
7
Андрей Маткевич
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
77
Makarenko Nazar
ВР
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
71
Никита Федотов
ВР
7
Андрей Маткевич
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
17
Artur Andreichyk
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
97
Nazar Prokopenko
ЦП
79
Denis Khmelovskyy
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Эпицентр - Александрия
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
0
1
Угловые удары
5
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Александрии», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Александрия»

«Эпицентр» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Эпицентр
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