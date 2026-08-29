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«Черноморец» – «Кривбасс»: кто победит в матче 4-го тура Премьер-лиги 2026/2027

29 августа 2026 9:07
Черноморец - Кривбасс
30 авг. 2026, воскресенье 13:00 | Украина. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Кривбасса»
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Матч 4-го тура украинской Премьер-лиги между одесским «Черноморцем» и «Кривбассом» пройдет 30 августа в Одессе на стадионе «Черноморец». Хозяева находятся в глубоком кризисе – три поражения в трeх стартовых турах и ноль очков, а гости набрали четыре очка и идут в середине таблицы. При этом «Кривбасс» выиграл четыре последние очные встречи у «Черноморца» и забивает в девяти матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Черноморец» прервать неудачную серию на своем поле или «Кривбасс» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Черноморец» подходит к игре в кризисном состоянии – команда проиграла три последних матча в чемпионате и не набрала ни одного очка. В атаке одесситы действуют слабо: в среднем за последние пять игр они забивают 0,8 гола за встречу. Оборона выглядит ненадeжно – пропускают в среднем 1,8 гола за игру, причeм команда пропускает в шести последних матчах подряд. Домашнее поле и поддержка трибун могли бы стать преимуществом, но текущая форма «Черноморца» вызывает серьeзные сомнения в его способности переломить серию поражений. В очных встречах с «Кривбассом» хозяева проиграли четыре последних матча, а в истории личных встреч у них всего четыре победы против пяти у гостей.

«Кривбасс», напротив, выглядит стабильнее. Команда не проигрывает в пяти последних выездных матчах в Премьер-лиге, а в гостях играет уверенно. В атаке гости действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,0 гола за встречу, а голевая серия насчитывает уже семнадцать матчей подряд. Особенно важно, что «Кривбасс» забивает в девяти последних очных матчах против «Черноморца». Оборона гостей небезупречна – пропускают в среднем 1,4 гола за игру, что даeт хозяевам шанс, но общая мощь атаки и очная статистика склоняют чашу весов в пользу гостей.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Кривбасс». Гости имеют преимущество в личных встречах, стабильно забивают и находятся в лучшей форме, тогда как «Черноморец» проигрывает в каждом туре и не может найти победный ритм.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Кривбасс» имеет небольшое преимущество – 5 побед против 4 у «Черноморца» при 0 ничьих. При этом последние четыре матча в Премьер-лиге остались за «Кривбассом», который также забивает «Черноморцу» в девяти матчах подряд. Текущая форма гостей значительно лучше – они не проигрывают на выезде и стабильно забивают, тогда как «Черноморец» проиграл все стартовые туры. Это даeт гостям серьeзное психологическое преимущество перед игрой в Одессе.

Личные встречи
Побед - 7 (41%)
Ничьих - 1 (6%)
Побед - 9 (53%)
20
Забитых мячей
21
1.18
В среднем за матч
1.24
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Кривбасс
2 : 3
23.04.2023
Черноморец
Самая крупная ничья
Чемпионат Украины, 30 тур
Черноморец
1 : 1
17.05.2008
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Черноморец
1 : 0
30.08.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
1 : 3
07.12.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Кривбасс
1 : 0
03.08.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Черноморец
1 : 2
20.04.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Кривбасс
1 : 0
08.10.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Кривбасс
2 : 3
23.04.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Черноморец
0 : 1
02.12.2022
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Черноморец
2 : 0
23.11.2012
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Кривбасс
1 : 0
20.07.2012
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Черноморец
1 : 2
03.12.2011
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Кривбасс
1 : 0
31.07.2011
Черноморец
Чемпионат Украины, 20 тур
Черноморец
3 : 1
13.03.2010
Кривбасс
Чемпионат Украины, 5 тур
Кривбасс
2 : 3
22.08.2009
Черноморец
Чемпионат Украины, 19 тур
Кривбасс
0 : 2
07.03.2009
Черноморец
Чемпионат Украины, 4 тур
Черноморец
2 : 0
09.08.2008
Кривбасс
Чемпионат Украины, 30 тур
Черноморец
1 : 1
17.05.2008
Кривбасс
Чемпионат Украины, 15 тур
Кривбасс
3 : 0
04.11.2007
Черноморец
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
22
Joao Machado
ЦЗ
27
Ян Юрчек
ПЗ
17
Рой Нави
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
7
Джексон Ривас
ЦП
10
Джованни Герберт
АП
14
Ассан Сек
ПВ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Черноморец
16
Nazar Bayda
ВР
35
Максим Коваль
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ПЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
60
Максим Мельниченко
ОП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
30
Muhammed Jobe
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
9
Andriy Khoma
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
28
Santiago Cuiza
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Матвей Боднар
ЦФ
2-5-3
12
Аниагбосо
24
Джарджу
74
Фарина
19
8
Кльоц
18
Робакидзе
17
21
Клименко
70
11
Попов
27
Пушкарёв
4-3-2-1
12
Кемкин
27
Юрчек
15
Джонс
22
4
Виливальд
17
Нави
8
Шевченко
7
Ривас
14
Сек
10
Герберт
24
Мулик
70
13
Фарасеенко
13
Фарасеенко
70
17
7
Алефиренко
7
Алефиренко
17
27
Пушкарёв
9
9
27
Пушкарёв
10
Герберт
28
28
10
Герберт
17
Нави
6
Пидгурский
6
Пидгурский
17
Нави
14
Сек
21
Каменский
21
Каменский
14
Сек
24
Мулик
20
Боднар
20
Боднар
24
Мулик
Остались в запасе
Черноморец
Кривбасс
16
Nazar Bayda
ВР
35
Максим Коваль
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Muhammed Jobe
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
16
Nazar Bayda
ВР
35
Максим Коваль
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Muhammed Jobe
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Патрик ван Леувен

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Кривбасса». Гости имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Черноморцу» и находятся в лучшей форме, тогда как хозяева проиграли все матчи сезона и не могут ничего противопоставить сопернику. Рекомендуемая ставка – победа «Кривбасса» с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Премьер-лиги между «Черноморцем» и «Кривбассом» состоится 30 августа в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.

«Черноморец» – «Кривбасс»: смотреть онлайн.

2.20
Победа «Кривбасса»
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Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Кривбасс Черноморец
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