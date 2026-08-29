Матч 4-го тура украинской Премьер-лиги между одесским «Черноморцем» и «Кривбассом» пройдет 30 августа в Одессе на стадионе «Черноморец». Хозяева находятся в глубоком кризисе – три поражения в трeх стартовых турах и ноль очков, а гости набрали четыре очка и идут в середине таблицы. При этом «Кривбасс» выиграл четыре последние очные встречи у «Черноморца» и забивает в девяти матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Черноморец» прервать неудачную серию на своем поле или «Кривбасс» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Черноморец» подходит к игре в кризисном состоянии – команда проиграла три последних матча в чемпионате и не набрала ни одного очка. В атаке одесситы действуют слабо: в среднем за последние пять игр они забивают 0,8 гола за встречу. Оборона выглядит ненадeжно – пропускают в среднем 1,8 гола за игру, причeм команда пропускает в шести последних матчах подряд. Домашнее поле и поддержка трибун могли бы стать преимуществом, но текущая форма «Черноморца» вызывает серьeзные сомнения в его способности переломить серию поражений. В очных встречах с «Кривбассом» хозяева проиграли четыре последних матча, а в истории личных встреч у них всего четыре победы против пяти у гостей.

«Кривбасс», напротив, выглядит стабильнее. Команда не проигрывает в пяти последних выездных матчах в Премьер-лиге, а в гостях играет уверенно. В атаке гости действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,0 гола за встречу, а голевая серия насчитывает уже семнадцать матчей подряд. Особенно важно, что «Кривбасс» забивает в девяти последних очных матчах против «Черноморца». Оборона гостей небезупречна – пропускают в среднем 1,4 гола за игру, что даeт хозяевам шанс, но общая мощь атаки и очная статистика склоняют чашу весов в пользу гостей.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Кривбасс». Гости имеют преимущество в личных встречах, стабильно забивают и находятся в лучшей форме, тогда как «Черноморец» проигрывает в каждом туре и не может найти победный ритм.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Кривбасс» имеет небольшое преимущество – 5 побед против 4 у «Черноморца» при 0 ничьих. При этом последние четыре матча в Премьер-лиге остались за «Кривбассом», который также забивает «Черноморцу» в девяти матчах подряд. Текущая форма гостей значительно лучше – они не проигрывают на выезде и стабильно забивают, тогда как «Черноморец» проиграл все стартовые туры. Это даeт гостям серьeзное психологическое преимущество перед игрой в Одессе.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Кривбасса». Гости имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Черноморцу» и находятся в лучшей форме, тогда как хозяева проиграли все матчи сезона и не могут ничего противопоставить сопернику. Рекомендуемая ставка – победа «Кривбасса» с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Премьер-лиги между «Черноморцем» и «Кривбассом» состоится 30 августа в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.