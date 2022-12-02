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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Кривбасс
Черноморец - Кривбасс: обзор матча 02 декабря 2022
Черноморец
02.12.2022, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
45+1'
Т. Стецков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Кривбасс
87'
Замена
Д. Устименко
️️️️
Н. Волошин
Красная карточка
М. Джеймс
83'
Замена
И. Бобко
️️️️
С. Петько
79'
Замена
А. Гладкий
️️️️
М. Белый
79'
76'
Замена
️️️️
Н. Татарков
75'
Желтая карточка
Н. Волошин
Замена
️️️️
Д. Юсов
67'
Замена
К. Кубемба
️️️️
М. Войтиховский
46'
Замена
З. Бадибанга
️️️️
В. Наумец
46'
46'
Замена
М. Задерака
️️️️
А. Микитишин
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Т. Стецков
Пас отдал
Н. Татарков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
25
Максим Войтиховский
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Кривбасс
29
Богдан Сарнавский
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
45
Владимир Якимец
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
10
Рифет Капич
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
55
Сергей Суханов
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
10
Родион Плакса
АП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
19
Кевин Кубемба
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Кривбасс
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
97
Тимур Кораблин
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
4-3-2-1
1
Непогодов
25
Войтиховский
29
Белый
3
Ермаков
22
Путря
89
Политыло
32
Петько
4
Джеймс
9
Наумец
45
Брагару
28
Юсов
3-1-3-3
29
Сарнавский
55
Стецков
15
Вернидуб
45
Якимец
10
Капич
77
Понедельник
10
Хомченовский
7
Микитишин
27
Дебелко
11
Татарков
9
Волошин
32
Петько
21
Бобко
21
Бобко
32
Петько
9
Наумец
39
Бадибанга
39
Бадибанга
9
Наумец
29
Белый
20
Гладкий
20
Гладкий
29
Белый
25
Войтиховский
19
Кубемба
19
Кубемба
25
Войтиховский
7
Микитишин
20
Задерака
20
Задерака
7
Микитишин
9
Волошин
9
Устименко
9
Устименко
9
Волошин
Остались в запасе
Черноморец
Кривбасс
30
Данил Варакута
ВР
55
Сергей Суханов
ПЗ
10
Родион Плакса
АП
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
97
Тимур Кораблин
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
55
Сергей Суханов
ПЗ
10
Родион Плакса
АП
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
97
Тимур Кораблин
ПВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Черноморец - Кривбасс
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Пасхал
(Херсон)
Стадион:
Черноморец
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