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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Кривбасс
Черноморец - Кривбасс: обзор матча 03 декабря 2011
Черноморец
03.12.2011, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Кривбасс
90+1'
И. Цыгырлаш
22'
С. Самодин
63'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Кривбасс
ГОЛ! 1:2!
И. Цыгырлаш
Пас отдал
И. Силантьев
+1
Замена
И. Цыгырлаш
️️️️
С. Сетти
Замена
Ю. Габовда
️️️️
С. Самодин
Желтая карточка
У. Лобжанидзе
Желтая карточка
В. Балашов
Замена
В. Сердюк
️️️️
В. Лысенко
Замена
С. Ковальчук
️️️️
К. Ковальчук
ГОЛ! 0:2!
С. Самодин
Желтая карточка
Р. Валеев
Замена
И. Йеслинек
️️️️
Р. Костышин
Замена
И. Силантьев
️️️️
Джимми
Желтая карточка
В. Лисицкий
Желтая карточка
А. Донец
ГОЛ! 0:1!
С. Самодин
Пас отдал
У. Лобжанидзе
16'
Желтая карточка
С. Самодин
11'
Желтая карточка
Д. Канкава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
18
Джимми
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
5
Александр Бабич
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
14
Игорь Силантьев
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Безотосный
16
Шиманек
32
Вангели
3
Лео Матос
3
Донец
2
Ковальчук
8
Ковальчук
89
Политыло
6
Сетти
27
Балашов
18
Джимми
2-4-1-3
71
Бойко
3
Лобжанидзе
22
Лисицкий
88
Валеев
5
Федорчук
28
Матич
23
Канкава
10
Костышин
22
Самодин
21
Бартулович
7
Лысенко
18
Джимми
14
Силантьев
14
Силантьев
18
Джимми
8
Ковальчук
39
Ковальчук
39
Ковальчук
8
Ковальчук
6
Сетти
22
Цыгырлаш
22
Цыгырлаш
6
Сетти
22
Самодин
19
Габовда
19
Габовда
22
Самодин
7
Лысенко
4
Сердюк
4
Сердюк
7
Лысенко
10
Костышин
9
Йеслинек
9
Йеслинек
10
Костышин
Остались в запасе
Черноморец
Кривбасс
5
Александр Бабич
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
5
Александр Бабич
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Черноморец - Кривбасс
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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