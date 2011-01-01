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    Александр Бабич

    Защитник
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Бабич
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Алчевск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 1979 (44 года)
    Рост 186
    Вес 84
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