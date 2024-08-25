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  • Латышонок рассказал о состоянии здоровья после столкновения с Бабичем

Латышонок рассказал о состоянии здоровья после столкновения с Бабичем

25 августа 2024, 17:07
8

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок высказался о столкновении с защитником «Спартака» Срджаном Бабичем.

«Как себя чувствую после столкновением с Бабичем в самой концовке? Все нормально. Только ухо немного болит», – рассказал Латышонка.

  • Страж ворот Евгений Латышонок присоединился к «Зениту» летом этого года.
  • За невский клуб россиянин провел семь игр во всех соревнованиях. В них вратарь пропустил три гола. Также в активе Евгения пять «сухих» матчей.
  • В субботу «Зенит» поделил очки со «Спартаком» (0:0). После шести туров РПЛ коллектив Сергея Семака имеет на счету 14 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Бабич Александр Латышонок Евгений
Комментарии (8)
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1724596826
Скажи спасибо что не унесли, с Бабичем шутки плохи
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rash1959
1724598145
Столкнулись плечом, а полчаса за голову держался.
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Каратель помойников
1724600080
Надо все команды(без исключения) водить на бои ufc , чтобы они знали как прилетает на самом деле.а то чуть затронут и страданий как будто его палками киздили)
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