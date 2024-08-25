Латышонок рассказал о состоянии здоровья после столкновения с Бабичем

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок высказался о столкновении с защитником «Спартака» Срджаном Бабичем.

«Как себя чувствую после столкновением с Бабичем в самой концовке? Все нормально. Только ухо немного болит», – рассказал Латышонка.