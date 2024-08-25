Латышонок рассказал о состоянии здоровья после столкновения с Бабичем

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок высказался о столкновении с защитником «Спартака» Срджаном Бабичем.
«Как себя чувствую после столкновением с Бабичем в самой концовке? Все нормально. Только ухо немного болит», – рассказал Латышонка.
- Страж ворот Евгений Латышонок присоединился к «Зениту» летом этого года.
- За невский клуб россиянин провел семь игр во всех соревнованиях. В них вратарь пропустил три гола. Также в активе Евгения пять «сухих» матчей.
- В субботу «Зенит» поделил очки со «Спартаком» (0:0). После шести туров РПЛ коллектив Сергея Семака имеет на счету 14 очков.
Источник: «Матч ТВ»