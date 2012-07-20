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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Черноморец
Кривбасс - Черноморец: обзор матча 20 июля 2012
Кривбасс
20.07.2012, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
25'
Д. Канкава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Черноморец
90'
+2
Желтая карточка
Д. Васин
Желтая карточка
Д. Дедечко
90'
+1
Замена
Д. Дедечко
️️️️
Д. Матич
89'
Замена
А. Антонов
️️️️
С. Самодин
86'
84'
Замена
Д. Васин
️️️️
К. Ковальчук
58'
Замена
Т. Терроссо
️️️️
С. Политыло
Замена
И. Йеслинек
️️️️
П. Пашаев
55'
Желтая карточка
У. Лобжанидзе
54'
46'
Замена
И. Бобко
️️️️
А. Диденко
38'
Желтая карточка
П. Фонтанелло
31'
Желтая карточка
А. Диденко
ГОЛ! 1:0!
Д. Канкава
Пас отдал
М. Бабатунде
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
19
Элис Бакай
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Кривбасс
1
Виталий Рева
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
16
Тиаго Терроссо
ЦП
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
39
Денис Васин
ЦФ
3-2-3-2
55
Штанько
20
Пашаев
23
Шершун
90
Петров
24
Федорив
3
Лобжанидзе
28
Матич
23
Канкава
88
Валеев
21
Бартулович
22
Самодин
3-2-2-1-2
22
Безотосный
3
Лео Матос
14
Фонтанелло
5
Бергер
77
Кутас
70
Минейро
89
Политыло
8
Ковальчук
19
Бакай
9
Диденко
31
Бурдужан
28
Матич
69
Дедечко
69
Дедечко
28
Матич
20
Пашаев
9
Йеслинек
9
Йеслинек
20
Пашаев
22
Самодин
69
Антонов
69
Антонов
22
Самодин
9
Диденко
21
Бобко
21
Бобко
9
Диденко
89
Политыло
16
Терроссо
16
Терроссо
89
Политыло
8
Ковальчук
39
Васин
39
Васин
8
Ковальчук
Остались в запасе
Кривбасс
Черноморец
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
1
Виталий Рева
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
1
Виталий Рева
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Кривбасс - Черноморец
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
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