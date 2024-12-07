Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Кривбасс
Черноморец - Кривбасс: обзор матча 07 декабря 2024
Черноморец
07.12.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Кривбасс
40'
Х. Илич (П)
45+1'
А. Микитишин
80'
Е. Твердохлеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Кривбасс
Замена
И. Шевцов
️️️️
O. Khoblenko
87'
Замена
М. Джарджу
️️️️
J. Šporn
87'
Желтая карточка
J. Šporn
86'
85'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
Д. Кузик
82'
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
Е. Твердохлеб
80'
ГОЛ! 0:3!
Е. Твердохлеб
Пас отдал
А. Понедельник
Замена
А. Габелок
️️️️
К. Сигеев
70'
69'
Замена
А. Романчук
️️️️
Бандейра
68'
Замена
М. Задерака
️️️️
А. Микитишин
Желтая карточка
К. Попов
65'
65'
Желтая карточка
А. Понедельник
Замена
O. Pshenychnyuk
️️️️
C. Gomes
58'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Микитишин
Пас отдал
Е. Твердохлеб
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Илич
Желтая карточка
O. Khoblenko
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
8
Jon Šporn
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Бандейра
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
23
Хрвое Илич
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
21
Александр Каменский
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
20
Максим Задерака
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
3-3-2-2
1
Рудько
15
Лацабидзе
3
Ермаков
6
44
6
Белошевский
3
Кисиль
66
Сигеев
8
11
Попов
9
4-2-3-1
30
Маханьков
25
Бандейра
14
Драмбаев
25
Дибанго
17
Кузик
23
Илич
8
Шевченко
77
Понедельник
9
Твердохлеб
7
Микитишин
7
Соса
8
24
Джарджу
24
Джарджу
8
6
33
33
6
66
Сигеев
28
Габелок
28
Габелок
66
Сигеев
9
90
Шевцов
90
Шевцов
9
25
Бандейра
3
Романчук
3
Романчук
25
Бандейра
9
Твердохлеб
10
Хомченовский
10
Хомченовский
9
Твердохлеб
7
Микитишин
20
Задерака
20
Задерака
7
Микитишин
17
Кузик
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
17
Кузик
Остались в запасе
Черноморец
Кривбасс
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
77
D. Yanakov
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Богдан Хома
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
21
Александр Каменский
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
77
D. Yanakov
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
21
Александр Каменский
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Черноморец - Кривбасс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
- : -
04.12.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Копиевский
(Кропивницкий)
Стадион:
Черноморец
Новости команд
Все
Черноморец
Кривбасс
«Кривбасс» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 12:56
«Динамо» К – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
УПЛ: шансы «Кривбасса» и «Вереса» на победу в матче 14-го тура
28 ноября
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Динамо» К – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Кривбасс» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 12:56
УПЛ: шансы «Кривбасса» и «Вереса» на победу в матче 14-го тура
28 ноября
«Кривбасс» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+