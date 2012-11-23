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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Кривбасс
Черноморец - Кривбасс: обзор матча 23 ноября 2012
Черноморец
23.11.2012, пятница, 21:15
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Кривбасс
68'
И. Бобко
77'
А. Диденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Кривбасс
Замена
К. Вангели
️️️️
Э. Бакай
90'
+2
Желтая карточка
К. Ковальчук
90'
81'
Замена
А. Иващенко
️️️️
И. Йеслинек
81'
Замена
А. Яколиш
️️️️
С. Самодин
ГОЛ! 2:0!
А. Диденко
77'
75'
Замена
Д. Дедечко
️️️️
В. Приёмов
Замена
А. Диденко
️️️️
Ф. Джа Джедже
75'
ГОЛ! 1:0!
И. Бобко
68'
55'
Желтая карточка
А. Антонов
22'
Желтая карточка
Д. Матич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
19
Элис Бакай
АП
9
Франк Джа Джедже
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
69
Алексей Антонов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
16
Тиаго Терроссо
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Кривбасс
91
Игорь Иваненко
ВР
88
Артем Бобух
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
77
Александр Иващенко
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
3-2-2-3
22
Безотосный
5
Бергер
14
Фонтанелло
3
Лео Матос
70
Минейро
22
Зубейко
89
Политыло
8
Ковальчук
21
Бобко
9
Джа Джедже
19
Бакай
4-2-4
55
Штанько
74
Балич
20
Пашаев
23
Шершун
4
Сердюк
88
Валеев
28
Матич
80
Приёмов
9
Йеслинек
22
Самодин
69
Антонов
19
Бакай
32
Вангели
32
Вангели
19
Бакай
9
Джа Джедже
9
Диденко
9
Диденко
9
Джа Джедже
22
Самодин
70
Яколиш
70
Яколиш
22
Самодин
80
Приёмов
69
Дедечко
69
Дедечко
80
Приёмов
9
Йеслинек
77
Иващенко
77
Иващенко
9
Йеслинек
Остались в запасе
Черноморец
Кривбасс
16
Тиаго Терроссо
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
27
Виталий Балашов
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
88
Артем Бобух
ЦЗ
91
Игорь Иваненко
ВР
79
Михел Бабатунде
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
16
Тиаго Терроссо
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
27
Виталий Балашов
АП
Остались в запасе
88
Артем Бобух
ЦЗ
91
Игорь Иваненко
ВР
79
Михел Бабатунде
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Черноморец - Кривбасс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Черноморец
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