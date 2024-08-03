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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Черноморец
Кривбасс - Черноморец: обзор матча 03 августа 2024
Кривбасс
03.08.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
6'
Е. Твердохлеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Черноморец
Желтая карточка
О. Кожушко
90'
+2
86'
Замена
Б. Лотоцкий
️️️️
V. Arsić
Замена
Д. Бизимана
️️️️
Ю. Вакулко
83'
Желтая карточка
Е. Твердохлеб
79'
73'
Замена
А. Габелок
️️️️
А. Васильев
Замена
Д. Соса
️️️️
Д. Кузик
69'
Замена
Ж. По
️️️️
М. Лунев
68'
Замена
А. Микитишин
️️️️
Д. Хомченовский
46'
ГОЛ! 1:0!
Е. Твердохлеб
Пас отдал
Д. Кузик
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Бандейра
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
29
Ким Приходько
ОП
8
Джихад Бизимана
ОП
8
Маттео Аморосо
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
3-2-1-2-2
30
Клищук
25
Дибанго
25
Бандейра
3
Романчук
55
Стецков
17
Кузик
11
Вакулко
10
Хомченовский
9
Твердохлеб
80
Аду
14
Лунев
3-3-1-3
1
Рудько
5
Савченко
3
Ермаков
22
91
Бутко
27
Васильев
86
Удод
8
11
Попов
77
9
11
Вакулко
8
Бизимана
8
Бизимана
11
Вакулко
10
Хомченовский
7
Микитишин
7
Микитишин
10
Хомченовский
17
Кузик
7
Соса
7
Соса
17
Кузик
14
Лунев
97
По
97
По
14
Лунев
22
3
Лотоцкий
3
Лотоцкий
22
27
Васильев
28
Габелок
28
Габелок
27
Васильев
Остались в запасе
Кривбасс
Черноморец
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
29
Ким Приходько
ОП
8
Маттео Аморосо
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
71
Yan Vichnyi
ВР
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
29
Ким Приходько
ОП
8
Маттео Аморосо
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Остались в запасе
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
71
Yan Vichnyi
ВР
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Кривбасс - Черноморец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Kozyryatsky Maksym, Ukraine
Стадион:
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