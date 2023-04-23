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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Черноморец
Кривбасс - Черноморец: обзор матча 23 апреля 2023
Кривбасс
23.04.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Черноморец
58'
М. Брагару (АГ)
62'
М. Лунев
40'
Д. Алефиренко
66'
О. Кузык
77'
Д. Алефиренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Черноморец
90'
Замена
М. Войтиховский
️️️️
А. Авагимян
88'
Желтая карточка
Д. Алефиренко
Замена
В. Семотюк
️️️️
Н. Татарков
88'
85'
Желтая карточка
Д. Непогодов
77'
ГОЛ! 2:3!
Д. Алефиренко
Пас отдал
А. Авагимян
Замена
А. Понедельник
️️️️
М. Лунев
77'
Желтая карточка
Д. Бескоровайный
71'
66'
ГОЛ! 2:2!
О. Кузык
Пас отдал
З. Бадибанга
ГОЛ! 2:1!
М. Лунев
Пас отдал
Д. Хомченовский
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Брагару
58'
40'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алефиренко
Пас отдал
О. Кузык
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
29
Богдан Сарнавский
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
29
Ким Приходько
ОП
20
Максим Задерака
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
27
Александр Васильев
ОП
17
Орест Кузык
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
77
Захар Карпусь
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
25
Максим Войтиховский
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-1-3-2
29
Сарнавский
55
Стецков
13
Бескоровайный
39
Опанасенко
25
Дибанго
29
Приходько
11
Татарков
10
Хомченовский
20
Задерака
14
Лунев
7
Микитишин
3-2-1-3-1
1
Непогодов
22
Путря
13
Салюк
29
Гучек
7
Демченко
27
Васильев
17
Кузык
45
Брагару
39
Бадибанга
10
Авагимян
7
Алефиренко
11
Татарков
91
Семотюк
91
Семотюк
11
Татарков
14
Лунев
77
Понедельник
77
Понедельник
14
Лунев
10
Авагимян
25
Войтиховский
25
Войтиховский
10
Авагимян
Остались в запасе
Кривбасс
Черноморец
1
Богдан Хома
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
77
Захар Карпусь
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Андрей Клищук
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
77
Захар Карпусь
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Кривбасс - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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