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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Черноморец
Кривбасс - Черноморец: обзор матча 31 июля 2011
Кривбасс
31.07.2011, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
30'
М. Бабатунде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Черноморец
Желтая карточка
И. Йеслинек
Замена
И. Йеслинек
️️️️
М. Бабатунде
Вторая желтая
Е. Зубейко
Желтая карточка
П. Ковальчук
Замена
А. Каськов
️️️️
С. Рожок
Замена
Б. Тащи
️️️️
А. Диденко
Желтая карточка
Л. Бурдужан
Замена
В. Лысенко
️️️️
С. Самодин
Желтая карточка
Е. Зубейко
Замена
А. Донец
️️️️
В. Шиманек
Желтая карточка
Д. Канкава
ГОЛ! 1:0!
М. Бабатунде
Замена
М. Бабатунде
️️️️
Р. Костышин
Желтая карточка
С. Рожок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
4
Сергей Рожок
ПП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
14
Игорь Силантьев
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
3-4-1-2
71
Бойко
22
Лисицкий
90
Петров
3
Лобжанидзе
5
Федорчук
23
Канкава
28
Матич
88
Валеев
10
Костышин
22
Самодин
21
Бартулович
4-2-4
22
Безотосный
22
Зубейко
16
Шиманек
2
Ковальчук
77
Кутас
4
Рожок
89
Политыло
39
Васин
31
Бурдужан
22
Цыгырлаш
9
Диденко
10
Костышин
79
Бабатунде
79
Бабатунде
10
Костышин
22
Самодин
7
Лысенко
7
Лысенко
22
Самодин
Бабатунде
9
Йеслинек
9
Йеслинек
Бабатунде
16
Шиманек
3
Донец
3
Донец
16
Шиманек
9
Диденко
80
Тащи
80
Тащи
9
Диденко
4
Рожок
30
Каськов
30
Каськов
4
Рожок
Остались в запасе
Кривбасс
Черноморец
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
14
Игорь Силантьев
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
33
Андрей Слинкин
ЦП
6
Себастьян Сетти
ЛВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
Остались в запасе
14
Игорь Силантьев
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
33
Андрей Слинкин
ЦП
6
Себастьян Сетти
ЛВ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Кривбасс - Черноморец
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Металлург
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