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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Черноморец
Кривбасс - Черноморец: обзор матча 22 августа 2009
Кривбасс
22.08.2009, суббота, 20:00
Чемпионат Украины, 5 тур
2 : 3
Завершен
Черноморец
20'
М. Бартулович
40'
Д. Воробей
22'
А. Диденко
54'
П. Ребенок
83'
В. Балашов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Черноморец
Замена
А. Якименко
️️️️
В. Балашов
ГОЛ с пенальти! 2:3!
В. Балашов
Замена
А. Аголли
️️️️
М. Бартулович
Замена
Г. Пинедо
️️️️
Р. Левига
Желтая карточка
С. Васкез
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
С. Мотуз
Желтая карточка
В. Сердюк
ГОЛ! 2:2!
П. Ребенок
Желтая карточка
Ю. Штурко
ГОЛ! 2:1!
Д. Воробей
Замена
Э. Булку
️️️️
А. Оберемко
ГОЛ! 1:1!
А. Диденко
20'
Желтая карточка
О. Шандрук
ГОЛ! 1:0!
М. Бартулович
20'
Желтая карточка
А. Жданов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
81
Сергей Карпенко
ПЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
58
Дмитрий Воробей
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Черноморец
0
Евгений Ширяев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
30
Себастьян Васкез
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гришко
Кривбасс
23
Исли Хиди
ВР
8
Эрвин Булку
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЛП
0
Анатолий Опря
ЦП
16
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Черноморец
1
Виталий Руденко
ВР
5
Александр Бабич
ЦЗ
88
Александр Якименко
ЦП
0
Густаво Пинедо
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
6
Сергей Нудный
ЦП
4-2-1-3
0
Кернозенко
4
Сердюк
25
Жданов
77
Комарницкий
81
Карпенко
9
Оберемко
58
Воробей
10
Костышин
21
Штурко
21
Бартулович
59
Мотуз
4-4-1-1
0
Ширяев
15
Шандрук
51
Яценко
4
Гришко
13
Белецкий
0
Левига
81
Бондаренко
82
Ребенок
30
Васкез
27
Балашов
9
Диденко
9
Оберемко
8
Булку
8
Булку
9
Оберемко
21
Бартулович
25
Аголли
25
Аголли
21
Бартулович
59
Мотуз
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
59
Мотуз
27
Балашов
88
Якименко
88
Якименко
27
Балашов
0
Левига
0
Пинедо
0
Пинедо
0
Левига
Остались в запасе
Кривбасс
Черноморец
0
Анатолий Опря
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
16
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
5
Александр Бабич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
7
Мирко Райчевич
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
6
Сергей Нудный
ЦП
Главный тренер
Виктор Гришко
Остались в запасе
0
Анатолий Опря
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
16
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
Остались в запасе
5
Александр Бабич
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
7
Мирко Райчевич
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
6
Сергей Нудный
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Виктор Гришко
Статистика матча Кривбасс - Черноморец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
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