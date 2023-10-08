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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Черноморец
Кривбасс - Черноморец: обзор матча 08 октября 2023
Кривбасс
08.10.2023, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
57'
К. Приходько (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Черноморец
Замена
В. Семотюк
️️️️
Н. Татарков
85'
Желтая карточка
А. Понедельник
82'
Желтая карточка
Д. Бескоровайный
78'
78'
Замена
А. Авагимян
️️️️
J. Šporn
78'
Замена
З. Бадибанга
️️️️
Д. Белмонте
Замена
Ж. По
️️️️
Д. Кузик
60'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Приходько
57'
46'
Замена
В. Вакула
️️️️
Б. Бойчук
46'
Замена
С. Айеде
️️️️
G. Hadida
Желтая карточка
Д. Кузик
37'
Замена
Н. Татарков
️️️️
Ю. Вакулко
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
8
Джихад Бизимана
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
97
Дада Белмонте
ЛВ
27
Александр Васильев
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
23
Guy Hadida
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
2
Вячеслав Рябов
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Черноморец
31
Олег Билык
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Клищук
55
Стецков
25
Дибанго
13
Бескоровайный
17
Кузик
29
Приходько
11
Вакулко
8
Бизимана
77
Понедельник
20
Задерака
7
Кожушко
3-1-2-3-1
30
Варакута
22
Путря
13
Салюк
3
Ермаков
27
Васильев
8
23
45
Брагару
10
Бойчук
97
Белмонте
77
Штогрин
Татарков
91
Семотюк
91
Семотюк
Татарков
11
Вакулко
11
Татарков
11
Татарков
11
Вакулко
17
Кузик
97
По
97
По
17
Кузик
8
10
Авагимян
10
Авагимян
8
97
Белмонте
39
Бадибанга
39
Бадибанга
97
Белмонте
10
Бойчук
99
Вакула
99
Вакула
10
Бойчук
23
45
Айеде
45
Айеде
23
Остались в запасе
Кривбасс
Черноморец
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
31
Олег Билык
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Кривбасс - Черноморец
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
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