Парфенов рассказал, когда последний раз был в родной Одессе

Бывший спартаковец Дмитрий Парфенов высказался о родной Одессе.

– Снится ли родная Одесса?

– Снов, если честно, вообще не вижу. Но, конечно, скучаю по тому прекрасному городу нашей родной большой страны, Советского Союза, в котором родился, где прошло мое детство и юность, становление как игрока. Скучаю по людям, которые меня в той Одессе окружали и многое дали. По тому же Виктору Евгеньевичу Прокопенко, царствие ему небесное. Благодаря ему я в 16 лет вышел в стартовом составе за «Черноморец» на матч Кубка СССР, а в 17 – выиграл первый Кубок Украины, играл в финале, где гол в овертайме забил Илюха Цымбаларь.

А потом – в еврокубках против греческого «Олимпиакоса» с Литовченко и Протасовым в составе и Блохиным на тренерской скамейке. Опыт для мальчишки был сумасшедший.

– Когда были в Одессе в последний раз?

– Дайте подумать... Давно – в 2009-м или 2010-м. Заходил на могилу Прокопенко. А когда это произойдет в следующий раз – кто сейчас может знать?..