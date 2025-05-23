24 мая на стадионе Черноморец состоится матч 30-го тура украинской Премьер-лиги между командами «Черноморец Одесса» и «Александрия». Хозяева испытывают серьезные трудности в защите и находятся внизу таблицы, а гости продолжают борьбу за высокие позиции, демонстрируя стабильную результативность.
«Черноморец Одесса»
«Черноморец» после 29 туров имеет всего 22 очка и замыкает таблицу, что обусловлено частыми ошибками в обороне: команда пропускает в среднем 1.8 гола за последние 5 игр и уступила в 6 матчах подряд по количеству пропущенных мячей. В атаке ситуация не лучше – всего 5 голов в 5 турах. Лучший бомбардир – Денис Янаков с 5 мячами. Последние игры показывают, что «Черноморец» борется, но качество реализации и надежность защиты оставляют желать лучшего.
«Александрия»
«Александрия» – один из лидеров чемпионата с 66 очками после 29 туров, стабильно занимает 2-е место. Команда отличается высокой результативностью, забивая в среднем по 2 гола за последние 5 игр, при этом пропускает около 1 гола за матч. Лучший бомбардир – Александр Филиппов, на счету которого 10 голов. Гости подходят к матчу в хорошей форме, забивают в каждом из последних 10 матчей против «Черноморца» и демонстрируют уверенную игру на чужом поле.
Факты о командах
«Черноморец Одесса»
- Пропускает в 6 последних матчах подряд.
- В среднем забивает 1 гол за последние 5 игр.
- Статистика пропущенных голов – 1.8 за последние 5 игр.
«Александрия»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
- Забивает в 10 последних матчах против «Черноморца».
- В среднем забивает 2 гола и пропускает 1 гол за последние 5 игр.
Прогноз на матч «Черноморец Одесса» – «Александрия»
Учитывая мощь атаки «Александрии» и проблемы «Черноморца» с обороной, ожидается, что гости контролируют игру и реализуют свои моменты. «Черноморец» способен на отдельные выпады, но вряд ли сможет навязать серьезную борьбу. Прогнозируем уверенную победу гостей с результативным матчем.
Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Александрии».
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 1:3 в пользу «Александрии» – коэффициент 7.20
- Победа «Александрии» – коэффициент 1.65
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.90