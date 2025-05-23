24 мая на стадионе Черноморец состоится матч 30-го тура украинской Премьер-лиги между командами «Черноморец Одесса» и «Александрия». Хозяева испытывают серьезные трудности в защите и находятся внизу таблицы, а гости продолжают борьбу за высокие позиции, демонстрируя стабильную результативность.

«Черноморец» после 29 туров имеет всего 22 очка и замыкает таблицу, что обусловлено частыми ошибками в обороне: команда пропускает в среднем 1.8 гола за последние 5 игр и уступила в 6 матчах подряд по количеству пропущенных мячей. В атаке ситуация не лучше – всего 5 голов в 5 турах. Лучший бомбардир – Денис Янаков с 5 мячами. Последние игры показывают, что «Черноморец» борется, но качество реализации и надежность защиты оставляют желать лучшего.

«Александрия»

«Александрия» – один из лидеров чемпионата с 66 очками после 29 туров, стабильно занимает 2-е место. Команда отличается высокой результативностью, забивая в среднем по 2 гола за последние 5 игр, при этом пропускает около 1 гола за матч. Лучший бомбардир – Александр Филиппов, на счету которого 10 голов. Гости подходят к матчу в хорошей форме, забивают в каждом из последних 10 матчей против «Черноморца» и демонстрируют уверенную игру на чужом поле.

Факты о командах

«Черноморец Одесса»

Пропускает в 6 последних матчах подряд.

В среднем забивает 1 гол за последние 5 игр.

Статистика пропущенных голов – 1.8 за последние 5 игр.

«Александрия»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Забивает в 10 последних матчах против «Черноморца».

В среднем забивает 2 гола и пропускает 1 гол за последние 5 игр.

Личные встречи 27% (6) 32% (7) 41% (9) 28 Забитых мячей 33 1.27 В среднем за матч 1.5 5:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 2:2 Украина. Премьер-лига, 15 тур Александрия 3 : 0 Черноморец Украина. Премьер-лига, 23 тур Черноморец 3 : 2 Александрия Украина. Премьер-лига, 8 тур Александрия 1 : 5 Черноморец Украина. Премьер-лига, 20 тур Александрия 1 : 1 Черноморец Украина. Премьер-лига, 5 тур Черноморец 1 : 2 Александрия Украина. Премьер-лига, 6 тур Черноморец 2 : 2 Александрия Украина. Премьер-лига, 22 тур Черноморец 0 : 3 Александрия Украина. Премьер-лига, 11 тур Александрия 3 : 2 Черноморец Украина. Плей-офф, 28 тур Черноморец 1 : 3 Александрия Украина. Плей-офф, 23 тур Александрия 0 : 0 Черноморец Украина. Премьер-лига, 15 тур Александрия 0 : 0 Черноморец Украина. Премьер-лига, 4 тур Черноморец 2 : 2 Александрия Украина. Плей-офф, 8 тур Александрия 1 : 1 Черноморец Украина. Плей-офф, 3 тур Черноморец 1 : 0 Александрия Украина. Премьер-Лига, 18 тур Александрия 2 : 1 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 7 тур Черноморец 1 : 0 Александрия Украина. Премьер-Лига, 19 тур Черноморец 1 : 2 Александрия Украина. Премьер-Лига, 6 тур Александрия 0 : 0 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 29 тур Александрия 1 : 3 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 14 тур Черноморец 2 : 1 Александрия Украина. Первая лига, 27 тур Черноморец 0 : 2 Александрия Украина. Первая лига, 10 тур Александрия 2 : 1 Черноморец

Прогноз на матч «Черноморец Одесса» – «Александрия»

Учитывая мощь атаки «Александрии» и проблемы «Черноморца» с обороной, ожидается, что гости контролируют игру и реализуют свои моменты. «Черноморец» способен на отдельные выпады, но вряд ли сможет навязать серьезную борьбу. Прогнозируем уверенную победу гостей с результативным матчем.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Александрии».

Рекомендованные ставки