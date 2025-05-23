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Прогноз на точный счет матча «Черноморец Одесса» – «Александрия»: Премьер-лига Украины, 24 мая 2025

23 мая 2025 14:00
Черноморец - Александрия
24 мая 2025, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 30 тур
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7.20
Точный счёт 1:3 в пользу «Александрии»
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24 мая на стадионе Черноморец состоится матч 30-го тура украинской Премьер-лиги между командами «Черноморец Одесса» и «Александрия». Хозяева испытывают серьезные трудности в защите и находятся внизу таблицы, а гости продолжают борьбу за высокие позиции, демонстрируя стабильную результативность.

«Черноморец Одесса»

«Черноморец» после 29 туров имеет всего 22 очка и замыкает таблицу, что обусловлено частыми ошибками в обороне: команда пропускает в среднем 1.8 гола за последние 5 игр и уступила в 6 матчах подряд по количеству пропущенных мячей. В атаке ситуация не лучше – всего 5 голов в 5 турах. Лучший бомбардир – Денис Янаков с 5 мячами. Последние игры показывают, что «Черноморец» борется, но качество реализации и надежность защиты оставляют желать лучшего.

«Александрия»

«Александрия» – один из лидеров чемпионата с 66 очками после 29 туров, стабильно занимает 2-е место. Команда отличается высокой результативностью, забивая в среднем по 2 гола за последние 5 игр, при этом пропускает около 1 гола за матч. Лучший бомбардир – Александр Филиппов, на счету которого 10 голов. Гости подходят к матчу в хорошей форме, забивают в каждом из последних 10 матчей против «Черноморца» и демонстрируют уверенную игру на чужом поле.

Факты о командах

«Черноморец Одесса»

  • Пропускает в 6 последних матчах подряд.
  • В среднем забивает 1 гол за последние 5 игр.
  • Статистика пропущенных голов – 1.8 за последние 5 игр.

«Александрия»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • Забивает в 10 последних матчах против «Черноморца».
  • В среднем забивает 2 гола и пропускает 1 гол за последние 5 игр.

Личные встречи
27% (6)
32% (7)
41% (9)
28
Забитых мячей
33
1.27
В среднем за матч
1.5
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Александрия
3 : 0
01.12.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Черноморец
3 : 2
07.04.2024
Александрия
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Александрия
1 : 5
22.09.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Александрия
1 : 1
09.04.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Черноморец
1 : 2
02.10.2022
Александрия
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Черноморец
2 : 2
27.08.2021
Александрия
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Черноморец
0 : 3
16.03.2019
Александрия
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Александрия
3 : 2
06.10.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Черноморец
1 : 3
21.04.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 23 тур
Александрия
0 : 0
10.03.2018
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Александрия
0 : 0
04.11.2017
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Черноморец
2 : 2
06.08.2017
Александрия
Украина. Плей-офф, 8 тур
Александрия
1 : 1
21.05.2017
Черноморец
Украина. Плей-офф, 3 тур
Черноморец
1 : 0
16.04.2017
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Александрия
2 : 1
11.12.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Черноморец
1 : 0
11.09.2016
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Черноморец
1 : 2
19.03.2016
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Александрия
0 : 0
30.08.2015
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Александрия
1 : 3
02.05.2012
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Черноморец
2 : 1
21.10.2011
Александрия
Украина. Первая лига, 27 тур
Черноморец
0 : 2
22.04.2011
Александрия
Украина. Первая лига, 10 тур
Александрия
2 : 1
11.09.2010
Черноморец
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Прогноз на матч «Черноморец Одесса» – «Александрия»

Учитывая мощь атаки «Александрии» и проблемы «Черноморца» с обороной, ожидается, что гости контролируют игру и реализуют свои моменты. «Черноморец» способен на отдельные выпады, но вряд ли сможет навязать серьезную борьбу. Прогнозируем уверенную победу гостей с результативным матчем.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Александрии».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Александрии» – коэффициент 7.20
  • Победа «Александрии» – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.90

7.20
Точный счёт 1:3 в пользу «Александрии»
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Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Александрия Черноморец
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