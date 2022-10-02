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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Александрия
Черноморец - Александрия: обзор матча 02 октября 2022
Черноморец
02.10.2022, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Александрия
79'
М. Брагару
71'
Д. Мирошниченко
83'
К. Ковалец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Александрия
87'
Желтая карточка
В. Волошин
83'
ГОЛ! 1:2!
К. Ковалец
Пас отдал
В. Волошин
81'
Замена
К. Ковалец
️️️️
А. Демченко
ГОЛ! 1:1!
М. Брагару
79'
71'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мирошниченко
Пас отдал
М. Третьяков
68'
Замена
В. Волошин
️️️️
О. Кожушко
60'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
Замена
В. Наумец
️️️️
Р. Плакса
59'
Замена
Д. Варакута
️️️️
E. Past
58'
Замена
E. Past
️️️️
З. Бадибанга
51'
Красная карточка
Д. Непогодов
48'
37'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
Ю. Копина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
21
Иван Бобко
ЦП
45
Максим Брагару
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
10
Родион Плакса
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
39
Зигуи Бадибанга
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
7
Александр Демченко
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦФ
9
Владислав Наумец
ЦФ
28
Реалдо Фили
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
29
Максим Белый
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
57
Александр Мельник
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
14
Артем Шулянский
ЦФ
2-5-3
1
Непогодов
33
Селин
3
Ермаков
21
Бобко
45
Брагару
89
Политыло
28
Юсов
4
Джеймс
39
Бадибанга
22
Путря
10
Плакса
2-5-4
4
Бабогло
16
Дячук
9
Цуриков
8
Дрышлюк
45
Калитвинцев
37
Рыбалка
7
Демченко
23
Копина
93
Кобзарь
7
Кожушко
31
Билык
30
Варакута
30
Варакута
17
Кузык
17
Кузык
10
Плакса
9
Наумец
9
Наумец
10
Плакса
39
Бадибанга
44
44
39
Бадибанга
23
Копина
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
23
Копина
7
Демченко
6
Ковалец
6
Ковалец
7
Демченко
7
Кожушко
15
Волошин
15
Волошин
7
Кожушко
Остались в запасе
Черноморец
Александрия
13
Владимир Салюк
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦФ
28
Реалдо Фили
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
29
Максим Белый
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
57
Александр Мельник
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
14
Артем Шулянский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
13
Владимир Салюк
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦФ
28
Реалдо Фили
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
29
Максим Белый
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
57
Александр Мельник
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
14
Артем Шулянский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Черноморец - Александрия
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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