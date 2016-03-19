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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Александрия
Черноморец - Александрия: обзор матча 19 марта 2016
Черноморец
19.03.2016, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Александрия
59'
Е. Мартыненко
10'
А. Полярус
80'
Д. Леонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Александрия
90'
+2
Замена
Эсеола
️️️️
В. Пономарь
Желтая карточка
А. Филимонов
87'
Замена
В. Барилко
️️️️
Е. Стариков
83'
82'
Желтая карточка
М. Козак
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. Леонов
76'
Замена
Д. Леонов
️️️️
С. Кулиш
Замена
В. Кабаев
️️️️
В. Куценко
75'
70'
Замена
А. Черный
️️️️
А. Полярус
Замена
Н. Татарков
️️️️
Д. Коркишко
67'
ГОЛ! 1:1!
Е. Мартыненко
Пас отдал
В. Калитвинцев
59'
Желтая карточка
К. Ковалец
49'
41'
Желтая карточка
Е. Банада
Желтая карточка
Е. Смирнов
33'
30'
Желтая карточка
М. Имереков
Желтая карточка
Д. Коркишко
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Полярус
Пас отдал
С. Микицей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
61
Евгений Смирнов
ЦП
61
Матеус
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
87
Сергей Басов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
44
Евгений Банада
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
9
Виталий Пономарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
32
Сергей Петько
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
86
Владимир Барилко
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
25
Сергей Чеботаев
ЦП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
18
Эсеола
ЦФ
13
Артем Черный
ЦФ
2-5-2-1
12
Боровик
16
Филимонов
25
Мартыненко
61
Матеус
45
Калитвинцев
94
Данченко
20
Куценко
61
Смирнов
7
Коркишко
6
Ковалец
87
Стариков
3-2-4-1
54
Новак
32
Имереков
15
Запорожан
3
Микицей
87
Басов
40
Путраш
44
Банада
72
Козак
7
Кулиш
14
Полярус
9
Пономарь
20
Куценко
22
Кабаев
22
Кабаев
20
Куценко
7
Коркишко
11
Татарков
11
Татарков
7
Коркишко
87
Стариков
86
Барилко
86
Барилко
87
Стариков
9
Пономарь
18
Эсеола
18
Эсеола
9
Пономарь
14
Полярус
13
Черный
13
Черный
14
Полярус
7
Кулиш
6
Леонов
6
Леонов
7
Кулиш
Остались в запасе
Черноморец
Александрия
32
Сергей Петько
ЦП
64
Дмитрий Безрук
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
25
Сергей Чеботаев
ЦП
24
Владислав Леванидов
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
32
Сергей Петько
ЦП
64
Дмитрий Безрук
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Остались в запасе
25
Сергей Чеботаев
ЦП
24
Владислав Леванидов
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бабич
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Черноморец - Александрия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Черноморец
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