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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Черноморец
Александрия - Черноморец: обзор матча 01 декабря 2024
Александрия
01.12.2024, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Черноморец
16'
Д. Ващенко
80'
Д. Костышин
90+1'
А. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Черноморец
ГОЛ! 3:0!
А. Козак
Пас отдал
Д. Костышин
90'
+1
86'
Замена
O. Pshenychnyuk
️️️️
O. Khoblenko
82'
Замена
А. Габелок
️️️️
J. Šporn
ГОЛ! 2:0!
Д. Костышин
Пас отдал
Д. Скорко
80'
78'
Желтая карточка
C. Gomes
68'
Замена
D. Yanakov
️️️️
К. Попов
68'
Замена
C. Gomes
️️️️
Б. Белошевский
Замена
Д. Костышин
️️️️
Ж. Альвина
62'
Замена
А. Кулаков
️️️️
К. Ковалец
58'
Желтая карточка
Ж. Альвина
56'
56'
Желтая карточка
O. Khoblenko
Замена
Д. Скорко
️️️️
Н. Кравченко
46'
Замена
А. Козак
️️️️
Д. Мишнев
46'
30'
Красная карточка
Б. Бутко
20'
Желтая карточка
Б. Бутко
16'
Красная карточка
И. Петряк
16'
Желтая карточка
А. Рудько
ГОЛ! 1:0!
Д. Ващенко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Богдан Белошевский
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
80
Matviy Malko
ЦП
10
Родион Плакса
АП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
6
Caio Gomes
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
3-4-2-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
21
Беляев
15
Мишнев
27
Ващенко
6
Ковалец
55
Альвина
9
Филиппов
4-1-2-1-2
1
Рудько
3
Кисиль
15
Лацабидзе
44
91
Бутко
6
Белошевский
8
66
Сигеев
7
Петряк
11
Попов
9
4
Кравченко
22
Скорко
22
Скорко
4
Кравченко
55
Альвина
8
Костышин
8
Костышин
55
Альвина
15
Мишнев
59
Козак
59
Козак
15
Мишнев
6
Ковалец
10
Кулаков
10
Кулаков
6
Ковалец
6
Белошевский
6
6
6
Белошевский
9
33
33
9
8
28
Габелок
28
Габелок
8
11
Попов
77
77
11
Попов
Остались в запасе
Александрия
Черноморец
77
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
80
Matviy Malko
ЦП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
80
Matviy Malko
ЦП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Александрия - Черноморец
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Омельченко
(Славянск)
Стадион:
Ника
Новости команд
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