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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Александрия
Черноморец - Александрия: обзор матча 21 апреля 2018
Черноморец
21.04.2018, суббота, 14:00
Украина. Плей-офф, группа B, 28 тур
1 : 3
Завершен
Александрия
24'
В. Грицук (П)
77'
А. Полярус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Александрия
90'
+4
Желтая карточка
А. Запорожан
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Полярус
64'
Желтая карточка
В. Грицук
Желтая карточка
А. Гладкий
48'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Грицук
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
10
Павел Ореховский
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
9
Андрей Цуриков
ЦП
22
Василий Грицук
АП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Черноморец
54
Андрей Новак
ВР
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
44
Евгений Банада
ЦП
1-1-3-1
64
Безрук
5
Жунич
10
Ореховский
11
Татарков
6
Ковалец
21
Бобко
20
Гладкий
1-2-1
79
Панькив
15
Запорожан
9
Цуриков
14
Полярус
22
Грицук
Остались в запасе
Черноморец
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
Главный тренер
Роман Григорчук
44
Евгений Банада
ЦП
24
Владислав Леванидов
ВР
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
54
Андрей Новак
ВР
Остались в запасе
44
Евгений Банада
ЦП
24
Владислав Леванидов
ВР
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Черноморец - Александрия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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