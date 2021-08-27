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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Александрия
Черноморец - Александрия: обзор матча 27 августа 2021
Черноморец
27.08.2021, пятница, 19:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Александрия
72'
М. Третьяков
84'
Д. Устименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Александрия
84'
ГОЛ! 0:2!
Д. Устименко
72'
ГОЛ! 0:1!
М. Третьяков
Пас отдал
С. Рыбалка
46'
Замена
С. Рыбалка
️️️️
И. Калюжный
18'
Желтая карточка
В. Бабогло
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
17
Денис Кузик
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
22
Илья Путря
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
12
Владислав Кучерук
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Черноморец
12
Алексей Паламарчук
ВР
30
Данил Варакута
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Александрия
55
Тимур Стецков
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
1-3-4
17
Кузик
10
Авагимян
14
Кравченко
91
Михайленко
22
Путря
12
Кучерук
37
Дубко
11
Исаенко
4-2-3
4
Дубра
11
Мирошниченко
9
Цуриков
4
Бабогло
6
Ковалец
75
Третьяков
5
Калюжный
7
Кожушко
31
Билык
5
Калюжный
37
Рыбалка
37
Рыбалка
5
Калюжный
Остались в запасе
Черноморец
Александрия
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
12
Алексей Паламарчук
ВР
30
Данил Варакута
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
8
Евгений Смирный
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
55
Тимур Стецков
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
12
Алексей Паламарчук
ВР
30
Данил Варакута
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
8
Евгений Смирный
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
55
Тимур Стецков
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Черноморец - Александрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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