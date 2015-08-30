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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Черноморец
Александрия - Черноморец: обзор матча 30 августа 2015
Александрия
30.08.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Черноморец
69'
Замена
Н. Насими
️️️️
С. Шаповал
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
А. Черный
68'
59'
Замена
Е. Мурашов
️️️️
В. Яворский
59'
Замена
А. Слинкин
️️️️
А. Филимонов
Замена
С. Старенький
️️️️
А. Полярус
46'
Замена
П. Мягков
️️️️
С. Чеботаев
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
87
Сергей Басов
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
25
Сергей Чеботаев
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
22
Василий Грицук
АП
9
Виталий Пономарь
ЦФ
13
Артем Черный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
82
Александр Калитов
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
7
Сергей Шаповал
ЦФ
99
Вадим Яворский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Александрия
21
Дмитрий Рудик
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
7
Руслан Степанюк
ОП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
52
Навид Насими
ЦФ
14
Евгений Мурашов
ЦФ
4-3-1-2
54
Новак
87
Басов
15
Запорожан
2
Сухоцкий
26
Шендрик
14
Полярус
44
Банада
25
Чеботаев
22
Грицук
13
Черный
9
Пономарь
4-4-2
64
Безрук
82
Калитов
23
Немчанинов
5
Хочолава
16
Филимонов
20
Куценко
45
Калитвинцев
94
Данченко
32
Петько
99
Яворский
7
Шаповал
14
Полярус
27
Старенький
27
Старенький
14
Полярус
25
Чеботаев
8
Мягков
8
Мягков
25
Чеботаев
13
Черный
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
13
Черный
7
Шаповал
52
Насими
52
Насими
7
Шаповал
99
Яворский
14
Мурашов
14
Мурашов
99
Яворский
16
Филимонов
33
Слинкин
33
Слинкин
16
Филимонов
Остались в запасе
Александрия
Черноморец
21
Дмитрий Рудик
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
61
Евгений Смирнов
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
12
Евгений Боровик
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
21
Дмитрий Рудик
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
Остались в запасе
61
Евгений Смирнов
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
12
Евгений Боровик
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Александрия - Черноморец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Ника
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