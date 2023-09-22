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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Черноморец
Александрия - Черноморец: обзор матча 22 сентября 2023
Александрия
22.09.2023, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 5
Завершен
Черноморец
73'
А. Кравченко
18'
А. Штогрин
30'
О. Кузык
45+2'
Б. Бойчук
77'
G. Hadida
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Черноморец
Замена
Е. Смирный
️️️️
К. Ковалец
85'
77'
ГОЛ! 1:4!
G. Hadida
ГОЛ! 1:3!
А. Кравченко
73'
73'
Замена
В. Вакула
️️️️
Б. Бойчук
73'
Замена
G. Hadida
️️️️
Д. Белмонте
69'
Замена
З. Бадибанга
️️️️
А. Штогрин
Желтая карточка
К. Сигеев
66'
Замена
А. Шулянский
️️️️
А. Микитишин
46'
Замена
A. Andreychuk
️️️️
А. Кулаковский
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
Б. Бойчук
42'
Желтая карточка
А. Васильев
30'
ГОЛ! 0:2!
О. Кузык
Пас отдал
М. Брагару
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Штогрин
Пас отдал
Д. Белмонте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
4
Антон Кравченко
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
6
Богдан Белошевский
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
5
Жеовани
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
97
Дада Белмонте
ЛВ
27
Александр Васильев
ОП
17
Орест Кузык
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
10
Богдан Бойчук
ПВ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Черноморец
31
Олег Билык
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
23
Guy Hadida
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Шевченко
4
Кравченко
33
5
Савченко
23
Копина
6
Белошевский
66
Сигеев
23
Кулаковский
7
Микитишин
6
Ковалец
5
Жеовани
3-1-1-3-2
30
Варакута
22
Путря
3
Ермаков
29
Гучек
27
Васильев
17
Кузык
10
Бойчук
45
Брагару
97
Белмонте
45
Айеде
77
Штогрин
6
Ковалец
8
Смирный
8
Смирный
6
Ковалец
7
Микитишин
14
Шулянский
14
Шулянский
7
Микитишин
23
Кулаковский
17
17
23
Кулаковский
97
Белмонте
23
23
97
Белмонте
77
Штогрин
39
Бадибанга
39
Бадибанга
77
Штогрин
10
Бойчук
99
Вакула
99
Вакула
10
Бойчук
24
24
Остались в запасе
Александрия
Черноморец
1
Виктор Долгий
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
31
Олег Билык
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
Главный тренер
Юрий Гура
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Александрия - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
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Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
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