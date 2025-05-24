Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Александрии», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Александрия»