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  • «Черноморец» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Черноморец» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 11:50
Черноморец
24.05.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Александрия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
80
Anel Ryce
ЦП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
11
Simon Galoyan
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
3-2-3-2
1
Рудько
44
Ракицкий
44
3
Ермаков
91
Бутко
3
Кисиль
25
Когут
66
Сигеев
28
Габелок
11
Попов
9
3-2-3-2
1
Ермаков
18
Логинов
22
Скорко
24
Мартынюк
31
Шабанов
5
Калюжный
59
Козак
50
Шостак
10
Булеца
10
Кулаков
77
Кара
Джарджу
4
4
Джарджу
25
Когут
80
80
25
Когут
28
Габелок
95
Мустафаев
95
Мустафаев
28
Габелок
11
Попов
21
Безбородько
21
Безбородько
11
Попов
50
Шостак
15
Мишнев
15
Мишнев
50
Шостак
18
Логинов
27
Ващенко
27
Ващенко
18
Логинов
59
Козак
11
11
59
Козак
10
Булеца
6
Ковалец
6
Ковалец
10
Булеца
10
Кулаков
9
Филиппов
9
Филиппов
10
Кулаков
Остались в запасе
Черноморец
Александрия
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Черноморец - Александрия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Александрии», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Александрия»

«Черноморец» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Черноморец
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