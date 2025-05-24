Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-2-3-2
1
Рудько
44
Ракицкий
44
3
Ермаков
91
Бутко
3
Кисиль
25
Когут
66
Сигеев
28
Габелок
11
Попов
9
3-2-3-2
1
Ермаков
18
Логинов
22
Скорко
24
Мартынюк
31
Шабанов
5
Калюжный
59
Козак
50
Шостак
10
Булеца
10
Кулаков
77
Кара
Джарджу
4
4
Джарджу
25
Когут
80
80
25
Когут
28
Габелок
95
Мустафаев
95
Мустафаев
28
Габелок
11
Попов
21
Безбородько
21
Безбородько
11
Попов
50
Шостак
15
Мишнев
15
Мишнев
50
Шостак
18
Логинов
27
Ващенко
27
Ващенко
18
Логинов
59
Козак
11
11
59
Козак
10
Булеца
6
Ковалец
6
Ковалец
10
Булеца
10
Кулаков
9
Филиппов
9
Филиппов
10
Кулаков
Остались в запасе
Черноморец
Александрия
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Черноморец - Александрия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Александрии», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Александрия»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»