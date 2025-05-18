18.05.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Украина. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
4-1-2-1-2
1
Рудько
91
Бутко
44
Ракицкий
3
Ермаков
44
6
Белошевский
25
Когут
14
Сигеев
95
Мустафаев
9
11
Попов
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
4
Попов
32
Михавко
2
Вивчаренко
91
Михайленко
10
Шапаренко
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
11
Ванат
25
Когут
28
Габелок
28
Габелок
25
Когут
95
Мустафаев
18
18
95
Мустафаев
11
Попов
77
77
11
Попов
14
Сигеев
21
Безбородько
21
Безбородько
14
Сигеев
10
Шапаренко
6
Бражко
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Черноморец
Динамо К
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Chijoke Aniagboso
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
Главный тренер
Александр Кучер
51
Валентин Моргун
ВР
15
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Chijoke Aniagboso
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
15
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Черноморец - Динамо К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Динамо К», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Динамо К»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»