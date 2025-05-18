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  • «Черноморец» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Черноморец» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 14:20
Черноморец
18.05.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
68' O. Khoblenko
54' А. Ярмоленко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
25
Игорь Когут
ЦП
14
Кирилл Сигеев
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
11
Кирилл Попов
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Chijoke Aniagboso
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
18
Giorgi Robakidze
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
15
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
4-1-2-1-2
1
Рудько
91
Бутко
44
Ракицкий
3
Ермаков
44
6
Белошевский
25
Когут
14
Сигеев
95
Мустафаев
9
11
Попов
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
4
Попов
32
Михавко
2
Вивчаренко
91
Михайленко
10
Шапаренко
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
11
Ванат
25
Когут
28
Габелок
28
Габелок
25
Когут
95
Мустафаев
18
18
95
Мустафаев
11
Попов
77
77
11
Попов
14
Сигеев
21
Безбородько
21
Безбородько
14
Сигеев
10
Шапаренко
6
Бражко
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Черноморец
Динамо К
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Chijoke Aniagboso
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
Главный тренер
Александр Кучер
51
Валентин Моргун
ВР
15
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Chijoke Aniagboso
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
15
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Черноморец - Динамо К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Динамо К», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Динамо К»

«Черноморец» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Черноморец
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