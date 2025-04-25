26 апреля 2025 года на стадионе Черноморец состоится матч 26 тура Премьер-лиги Украины, в котором встретятся две команды с различными целями в чемпионате – «Черноморец» и «Рух». Этот матч обещает быть интересным, поскольку обе команды находятся в разных позициях в таблице.

«Черноморец»

После 25 туров «Черноморец» занимает 15 место с 18 очками. Команда демонстрирует нестабильные результаты, часто пропуская и забивая мало. За последние 5 матчей «Черноморец» забил всего 2 гола, а пропустил 8. Лидером атаки является Денис Янаков, который забил 5 голов в 23 матчах. Черноморец явно испытывает проблемы с нападением, и матч с более сильным соперником может снова выявить слабые места в атакующей линии. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей против «Руха», однако их оборона также оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.6 гола за игру.

«Рух»

В свою очередь, «Рух» занимает 9 место с 30 очками после 25 туров. Команда набрала форму и не проигрывает в последних 5 матчах. В последних 5 играх «Рух» забил 3 гола, а пропустил 7. Лидером атаки является Ярослав Карабин с 6 забитыми голами в 27 матчах. Проблемы с обороной все же остаются, так как команда пропускает в среднем 1.4 гола за игру. Однако, «Рух» забивает в последних 8 матчах против «Черноморца», и у них есть все шансы продолжить эту серию. При этом стоит отметить, что команда имеет хорошую выездную статистику, не проигрывая в 8 из 10 последних выездных матчей.

Факты о командах

«Черноморец»

15 место в таблице с 18 очками.

Лучший бомбардир: Денис Янаков (5 голов).

В последних 5 матчах забивает в среднем 0.4 гола за игру.

В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.6 гола за игру.

«Рух»

9 место в таблице с 30 очками.

Лучший бомбардир: Ярослав Карабин (6 голов).

В последних 5 матчах забивает в среднем 0.6 гола за игру.

В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.4 гола за игру.

Личные встречи 17% (1) 33% (2) 50% (3) 10 Забитых мячей 14 1.67 В среднем за матч 2.33 4:3 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 2:2 Украина. Премьер-лига, 11 тур Рух 1 : 1 Черноморец Украина. Премьер-лига, 29 тур Рух 2 : 0 Черноморец Украина. Премьер-лига, 14 тур Черноморец 2 : 3 Рух Украина. Премьер-лига, 29 тур Черноморец 1 : 3 Рух Украина. Премьер-лига, 14 тур Рух 2 : 2 Черноморец Украина. Премьер-лига, 14 тур Черноморец 4 : 3 Рух

Прогноз на матч «Черноморец» – «Рух»

Обе команды сталкиваются с проблемами в обороне, однако «Черноморец» заметно уступает «Руху» в атакующих действиях, забив в последние 5 матчей лишь 2 гола. «Рух» обладает лучшей атакой и хорошей выездной статистикой, не проигрывая в последних выездных играх.

«Черноморец» будет пытаться противостоять, но его защита может не выдержать натиска «Руха», который забивает в последних матчах, несмотря на слабости в обороне. Учитывая форму обеих команд, «Рух» выглядит более уверенно и должен иметь преимущество в этой встрече.

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