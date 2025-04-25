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«Черноморец» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.20

25 апреля 2025 14:04
Черноморец - Рух
26 апр. 2025, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 26 тур
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2.2
Победа «Руха» – коэффициент 2.20
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26 апреля 2025 года на стадионе Черноморец состоится матч 26 тура Премьер-лиги Украины, в котором встретятся две команды с различными целями в чемпионате – «Черноморец» и «Рух». Этот матч обещает быть интересным, поскольку обе команды находятся в разных позициях в таблице.

«Черноморец»

После 25 туров «Черноморец» занимает 15 место с 18 очками. Команда демонстрирует нестабильные результаты, часто пропуская и забивая мало. За последние 5 матчей «Черноморец» забил всего 2 гола, а пропустил 8. Лидером атаки является Денис Янаков, который забил 5 голов в 23 матчах. Черноморец явно испытывает проблемы с нападением, и матч с более сильным соперником может снова выявить слабые места в атакующей линии. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей против «Руха», однако их оборона также оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.6 гола за игру.

«Рух»

В свою очередь, «Рух» занимает 9 место с 30 очками после 25 туров. Команда набрала форму и не проигрывает в последних 5 матчах. В последних 5 играх «Рух» забил 3 гола, а пропустил 7. Лидером атаки является Ярослав Карабин с 6 забитыми голами в 27 матчах. Проблемы с обороной все же остаются, так как команда пропускает в среднем 1.4 гола за игру. Однако, «Рух» забивает в последних 8 матчах против «Черноморца», и у них есть все шансы продолжить эту серию. При этом стоит отметить, что команда имеет хорошую выездную статистику, не проигрывая в 8 из 10 последних выездных матчей.

Факты о командах

«Черноморец»

  • 15 место в таблице с 18 очками.
  • Лучший бомбардир: Денис Янаков (5 голов).
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 0.4 гола за игру.
  • В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.6 гола за игру.

«Рух»

  • 9 место в таблице с 30 очками.
  • Лучший бомбардир: Ярослав Карабин (6 голов).
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 0.6 гола за игру.
  • В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.4 гола за игру.

Личные встречи
17% (1)
33% (2)
50% (3)
10
Забитых мячей
14
1.67
В среднем за матч
2.33
4:3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Рух
1 : 1
25.10.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
2 : 0
19.05.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Черноморец
2 : 3
12.11.2023
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Черноморец
1 : 3
29.05.2023
Рух
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Рух
2 : 2
07.12.2022
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Черноморец
4 : 3
06.11.2021
Рух
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Прогноз на матч «Черноморец» – «Рух»

Обе команды сталкиваются с проблемами в обороне, однако «Черноморец» заметно уступает «Руху» в атакующих действиях, забив в последние 5 матчей лишь 2 гола. «Рух» обладает лучшей атакой и хорошей выездной статистикой, не проигрывая в последних выездных играх.

«Черноморец» будет пытаться противостоять, но его защита может не выдержать натиска «Руха», который забивает в последних матчах, несмотря на слабости в обороне. Учитывая форму обеих команд, «Рух» выглядит более уверенно и должен иметь преимущество в этой встрече.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Руха» – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.40
  • Индивидуальный тотал «Руха» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.50

2.2
Победа «Руха» – коэффициент 2.20
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Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Рух Черноморец
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