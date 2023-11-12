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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Рух
Черноморец - Рух: обзор матча 12 ноября 2023
Черноморец
12.11.2023, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Рух
29'
Р. Дидык (АГ)
9'
Е. Пастух
72'
Таллес (П)
87'
A. Plumain
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Рух
90'
+5
Желтая карточка
В. Рунич
Желтая карточка
J. Šporn
90'
+2
Желтая карточка
G. Hadida
90'
+2
89'
Замена
О. Притула
️️️️
И. Квасница
89'
Замена
В. Рунич
️️️️
Таллес
87'
ГОЛ! 1:3!
A. Plumain
Пас отдал
Р. Дидык
78'
Замена
Я. Карабин
️️️️
Д. Пидгурский
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Таллес
Красная карточка
Л. Гучек
69'
Замена
G. Hadida
️️️️
А. Авагимян
50'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Дидык
29'
22'
Желтая карточка
И. Квасница
9'
ГОЛ! 0:1!
Е. Пастух
Пас отдал
И. Квасница
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
27
Александр Васильев
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
30
Таллес
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Илья Квасница
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Черноморец
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Олег Билык
ВР
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
23
Guy Hadida
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
89
Andriy Stolyarchuk
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Остап Притула
АП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Варакута
29
Гучек
13
Салюк
3
Ермаков
27
Васильев
8
17
Кузык
10
Авагимян
45
Брагару
45
Айеде
77
Штогрин
3-3-1-2-1
1
Герета
93
Роман
29
Дидык
92
Слюбик
5
Сыч
20
Сапуга
6
Пидгурский
19
Пастух
13
Соломон-Отабор
30
Таллес
11
Квасница
10
Авагимян
23
23
10
Авагимян
6
Пидгурский
19
Карабин
19
Карабин
6
Пидгурский
11
Квасница
10
Притула
10
Притула
11
Квасница
30
Таллес
11
Рунич
11
Рунич
30
Таллес
Остались в запасе
Черноморец
Рух
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Олег Билык
ВР
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Дмитрий Ледвий
ВР
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
89
Andriy Stolyarchuk
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Олег Билык
ВР
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
89
Andriy Stolyarchuk
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Черноморец - Рух
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Andrey Kovalenko, Ukraine
Стадион:
Черноморец
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