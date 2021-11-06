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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Рух
Черноморец - Рух: обзор матча 06 ноября 2021
Черноморец
06.11.2021, суббота, 20:30
Украина. Премьер-лига, 14 тур
4 : 3
Завершен
Рух
57'
Г. Цитаишвили
67'
Я. Мартынюк
71'
В. Федорчук
79'
В. Федорчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Рух
83'
Желтая карточка
М. Мысык
79'
ГОЛ! 1:3!
В. Федорчук
Замена
Б. Белошевский
️️️️
Е. Исаенко
73'
71'
ГОЛ! 1:2!
В. Федорчук
Пас отдал
М. Белый
67'
ГОЛ! 1:1!
Я. Мартынюк
61'
Замена
В. Рунич
️️️️
А. Борячук
ГОЛ! 1:0!
Г. Цитаишвили
57'
Желтая карточка
В. Кучерук
53'
42'
Желтая карточка
А. Сыч
40'
Желтая карточка
Я. Мартынюк
40'
Замена
Б. Бойчук
️️️️
Р. Лях
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Данил Скорко
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
17
Денис Кузик
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
12
Владислав Кучерук
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
5
Валерий Федорчук
ЦП
29
Максим Белый
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
5
Алексей Сыч
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
45
Максим Брагару
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
6
Богдан Белошевский
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Рух
10
Остап Притула
ЦП
13
Александр Бандура
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
3-3-1-4
22
Скорко
40
Биловар
17
Кузик
10
Авагимян
8
Вачиберадзе
91
Михайленко
14
Цитаишвили
11
Исаенко
12
Кучерук
19
Ванат
37
Дубко
1-5
79
Панькив
5
Федорчук
18
Альваренга
5
Сыч
9
Мартынюк
33
Мысык
17
Карасюк
11
Исаенко
6
Белошевский
6
Белошевский
11
Исаенко
73
Лях
10
Бойчук
10
Бойчук
73
Лях
23
Борячук
11
Рунич
11
Рунич
23
Борячук
Остались в запасе
Черноморец
Рух
30
Данил Варакута
ВР
45
Максим Брагару
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
22
Илья Путря
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
10
Остап Притула
ЦП
13
Александр Бандура
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
45
Максим Брагару
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
22
Илья Путря
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Остались в запасе
10
Остап Притула
ЦП
13
Александр Бандура
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Черноморец - Рух
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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