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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Черноморец
Рух - Черноморец: обзор матча 07 декабря 2022
Рух
07.12.2022, среда, 14:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Черноморец
62'
В. Рунич
84'
Я. Карабин
25'
Д. Юсов
35'
Д. Юсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Черноморец
ГОЛ! 2:2!
Я. Карабин
Пас отдал
Р. Лях
84'
82'
Желтая карточка
Д. Непогодов
81'
Замена
С. Петько
️️️️
И. Бобко
Замена
Р. Лях
️️️️
М. Мысык
79'
78'
Замена
С. Суханов
️️️️
Д. Юсов
Желтая карточка
Б. Слюбик
72'
Желтая карточка
А. Довгий
64'
ГОЛ! 1:2!
В. Рунич
62'
Замена
В. Рунич
️️️️
Ф. Альваренга
54'
Замена
️️️️
Д. Пидгурский
46'
45'
Желтая карточка
М. Брагару
Желтая карточка
Д. Пидгурский
44'
35'
ГОЛ! 0:2!
Д. Юсов
Пас отдал
С. Политыло
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Юсов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
20
Марко Сапуга
ОП
6
Денис Пидгурский
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Таллес
АП
33
Марьян Мысык
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Главный тренер
Леонид Кучук
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
25
Максим Войтиховский
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
27
Олег Федор
ЦП
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
32
Сергей Петько
ЦП
10
Родион Плакса
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
19
Кевин Кубемба
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Ледвий
92
Слюбик
93
Роман
20
Сапуга
6
Пидгурский
19
Карабин
6
Довгий
30
Таллес
33
Мысык
18
Альваренга
13
Соломон-Отабор
4-2-3-1
1
Непогодов
22
Путря
25
Войтиховский
3
Ермаков
13
Салюк
89
Политыло
17
Кузык
45
Брагару
39
Бадибанга
21
Бобко
28
Юсов
33
Мысык
73
Лях
73
Лях
33
Мысык
18
Альваренга
11
Рунич
11
Рунич
18
Альваренга
28
Юсов
55
Суханов
55
Суханов
28
Юсов
21
Бобко
32
Петько
32
Петько
21
Бобко
Остались в запасе
Рух
Черноморец
79
Юрий Панькив
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
30
Данил Варакута
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
10
Родион Плакса
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
19
Кевин Кубемба
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
10
Родион Плакса
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
19
Кевин Кубемба
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Рух - Черноморец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
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