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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Рух
Черноморец - Рух: обзор матча 26 апреля 2025
Черноморец
26.04.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Рух
62'
O. Khoblenko
20'
Ю. Климчук
76'
А. Рябов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Рух
Желтая карточка
Э. Мустафаев
78'
76'
ГОЛ! 1:2!
А. Рябов
Замена
Х. Тоиров
️️️️
А. Габелок
69'
Замена
И. Шевцов
️️️️
К. Попов
69'
Желтая карточка
А. Габелок
66'
64'
Замена
А. Ременяк
️️️️
Я. Карабин
ГОЛ! 1:1!
O. Khoblenko
Пас отдал
К. Попов
62'
Замена
Л. Лацабидзе
️️️️
К. Сигеев
61'
41'
Желтая карточка
Я. Карабин
Желтая карточка
Я. Ракицкий
25'
20'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Климчук
Пас отдал
В. Холод
Желтая карточка
К. Попов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
66
Кирилл Сигеев
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
6
Богдан Белошевский
ОП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
4-2-1-3
1
Рудько
44
44
Ракицкий
91
Бутко
3
Кисиль
66
Сигеев
28
Габелок
95
Мустафаев
9
77
11
Попов
4-1-3-2
1
Герета
93
Роман
25
Горин
44
Холод
75
Китела
6
Пидгурский
19
Карабин
19
Пастух
16
Рябов
70
Климчук
11
Рунич
66
Сигеев
15
Лацабидзе
15
Лацабидзе
66
Сигеев
28
Габелок
7
Тоиров
7
Тоиров
28
Габелок
11
Попов
90
Шевцов
90
Шевцов
11
Попов
19
Карабин
9
Ременяк
9
Ременяк
19
Карабин
Остались в запасе
Черноморец
Рух
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
Главный тренер
Александр Кучер
1
Дмитрий Ледвий
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Черноморец - Рух
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Yevhen Tsybulko,
Стадион:
Черноморец
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