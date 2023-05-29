Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Рух
Черноморец - Рух: обзор матча 29 мая 2023
Черноморец
29.05.2023, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Рух
45+2'
Ю. Панькив (АГ)
18'
В. Соломон-Отабор
29'
Ю. Климчук
63'
Ю. Климчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Рух
Замена
А. Гладкий
️️️️
А. Васильев
85'
83'
Замена
️️️️
Таллес
Замена
Д. Юсов
️️️️
А. Штогрин
71'
69'
Замена
О. Притула
️️️️
М. Сапуга
63'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Климчук
63'
Замена
️️️️
Ф. Альваренга
52'
Желтая карточка
Таллес
Замена
А. Авагимян
️️️️
G. Hadida
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ю. Панькив
45'
+2
37'
Желтая карточка
Р. Дидык
Желтая карточка
А. Демченко
29'
29'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Климчук
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Соломон-Отабор
Пас отдал
Ю. Климчук
8'
Желтая карточка
М. Сапуга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
13
Владимир Салюк
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
7
Александр Демченко
ОП
23
Guy Hadida
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
30
Таллес
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
31
Inal Chertkoev
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Рух
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Остап Притула
АП
33
Марьян Мысык
АП
3-2-2-1-3
13
Салюк
3
Ермаков
22
Путря
27
Васильев
7
Демченко
23
17
Кузык
45
Брагару
44
77
Штогрин
7
Алефиренко
4-2-3-1
79
Панькив
93
Роман
92
Слюбик
29
Дидык
73
Лях
6
Пидгурский
20
Сапуга
18
Альваренга
30
Таллес
70
Климчук
13
Соломон-Отабор
23
10
Авагимян
10
Авагимян
23
77
Штогрин
28
Юсов
28
Юсов
77
Штогрин
27
Васильев
20
Гладкий
20
Гладкий
27
Васильев
20
Сапуга
10
Притула
10
Притула
20
Сапуга
Остались в запасе
Черноморец
Рух
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
31
Inal Chertkoev
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
31
Inal Chertkoev
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
Остались в запасе
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Черноморец - Рух
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
Новости команд
Все
Черноморец
Рух
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+