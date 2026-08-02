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  • «Черноморец» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

«Черноморец» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

2 августа, 11:50
Черноморец
02.08.2026, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Полесье
13' G. Robakidze
32' В. Велетень 51' И. Краснопир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
12
Chijoke Aniagboso
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
ЦП
13
Vitaliy Faraseyenko
ЦП
18
Giorgi Robakidze
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Полесье
77
Георгий Бущан
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
10
Владислав Велетень
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Черноморец
35
Максим Коваль
ВР
75
Максим Набит
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
41
Stanislav Yarmola
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
20
Nikita Stepovyi
ЦФ
9
Andriy Khoma
ЦФ
Полесье
1
Oleg Kudryk
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
7
Александр Назаренко
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
3-5-1-1
12
24
Джарджу
74
Фарина
5
Курко
77
13
18
19
21
Клименко
10
Авагимян
7
Алефиренко
4-1-2-2-1
77
Бущан
44
Чоботенко
55
Крушинский
16
Красники
15
Михайличенко
14
Эмерллаху
6
18
Андриевский
10
Велетень
11
Андраде
89
Гайдучик
7
Алефиренко
22
Корнийчук
22
Корнийчук
7
Алефиренко
5
Курко
8
Кльоц
8
Кльоц
5
Курко
11
Попов
11
Попов
13
9
9
13
89
Гайдучик
27
Федор
27
Федор
89
Гайдучик
6
8
Бабенко
8
Бабенко
6
10
Велетень
45
Брагару
45
Брагару
10
Велетень
11
Андраде
7
Назаренко
7
Назаренко
11
Андраде
14
Эмерллаху
95
Краснопир
95
Краснопир
14
Эмерллаху
Остались в запасе
Черноморец
Полесье
35
Максим Коваль
ВР
75
Максим Набит
ВР
41
Stanislav Yarmola
ЦЗ
20
Nikita Stepovyi
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Oleg Kudryk
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
75
Максим Набит
ВР
41
Stanislav Yarmola
ЦЗ
20
Nikita Stepovyi
ЦФ
Остались в запасе
1
Oleg Kudryk
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Черноморец - Полесье
1
1
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Полесья», 1-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Полесье»

«Черноморец» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Черноморец
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