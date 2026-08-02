02.08.2026, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Украина. Премьер-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-5-1-1
12
24
Джарджу
74
Фарина
5
Курко
77
13
18
19
21
Клименко
10
Авагимян
7
Алефиренко
4-1-2-2-1
77
Бущан
44
Чоботенко
55
Крушинский
16
Красники
15
Михайличенко
14
Эмерллаху
6
18
Андриевский
10
Велетень
11
Андраде
89
Гайдучик
7
Алефиренко
22
Корнийчук
22
Корнийчук
7
Алефиренко
5
Курко
8
Кльоц
8
Кльоц
5
Курко
11
Попов
11
Попов
13
9
9
13
89
Гайдучик
27
Федор
27
Федор
89
Гайдучик
6
8
Бабенко
8
Бабенко
6
10
Велетень
45
Брагару
45
Брагару
10
Велетень
11
Андраде
7
Назаренко
7
Назаренко
11
Андраде
14
Эмерллаху
95
Краснопир
95
Краснопир
14
Эмерллаху
Остались в запасе
Черноморец
Полесье
35
Максим Коваль
ВР
75
Максим Набит
ВР
41
Stanislav Yarmola
ЦЗ
20
Nikita Stepovyi
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Oleg Kudryk
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
75
Максим Набит
ВР
41
Stanislav Yarmola
ЦЗ
20
Nikita Stepovyi
ЦФ
Остались в запасе
1
Oleg Kudryk
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Черноморец - Полесье
1
1
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Полесья», 1-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»