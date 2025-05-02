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Прогноз на точный счет матча «Черноморец» – «Шахтер»: Премьер-лига Украины, 3 мая 2025

02 мая 2025 11:42
Черноморец - Шахтер
03 мая 2025, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 27 тур
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9.5
Точный счёт 1:3 в пользу «Шахтера»
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3 мая на стадионе «Черноморец» в Одессе пройдет матч 27 тура Премьер-лиги Украины между «Черноморцем» и «Шахтером». Хозяева продолжают бороться за выживание, находясь в зоне вылета, а гости стремятся сократить отставание от лидеров. Ожидается матч с высокой результативностью и игровым преимуществом гостей.

«Черноморец»

«Черноморец» занимает 16 место с 18 очками. Последний матч завершился поражением от «Руха» (1:2). Лучший бомбардир команды – Денис Янаков с 5 голами в 24 матчах. В последних 5 играх команда забила 3 и пропустила 9 мячей (в среднем 0.60 и 1.80 за игру). Команда проигрывает 3 матча подряд и продолжает испытывать проблемы в обороне, пропуская почти в каждом матче. Дома «Черноморец» делает ставку на быструю контратаку, но зачастую уступает инициативу сопернику.

«Шахтер»

«Шахтер» занимает 3 место с 54 очками. Последняя игра завершилась ничьей с «Динамо Киев» (2:2). Лидером нападения остаeтся Георгий Судаков с 13 голами в 35 матчах. В последних 5 играх команда забила 11 и пропустила 8 мячей (в среднем 2.20 и 1.60 за матч). «Шахтер» стабильно забивает и контролирует ход матчей за счeт доминирования в центре поля, но периодически допускает ошибки в защите.

Факты о командах:

«Черноморец»

  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).

  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).

  • Проигрывает 3 последних матча.

  • Пропускает в 3 последних матчах.

«Шахтер»

  • Забивает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в 8 последних матчах.
  • Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей.

Личные встречи
6% (2)
12% (4)
82% (27)
15
Забитых мячей
80
0.45
В среднем за матч
2.42
2:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Черноморец
0 : 3
03.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
2 : 1
02.11.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Шахтер
3 : 0
05.05.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Черноморец
1 : 4
01.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Черноморец
2 : 2
02.04.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Шахтер
2 : 1
10.09.2022
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Черноморец
0 : 3
21.08.2021
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Черноморец
0 : 1
02.03.2019
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
3 : 0
23.09.2018
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Шахтер
5 : 0
16.02.2018
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Черноморец
0 : 0
17.09.2017
Шахтер
Украина. Плей-офф, 7 тур
Черноморец
0 : 3
13.05.2017
Шахтер
Украина. Плей-офф, 2 тур
Шахтер
1 : 2
09.04.2017
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Шахтер
2 : 0
29.10.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Черноморец
1 : 4
30.07.2016
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Черноморец
1 : 1
23.04.2016
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Шахтер
2 : 0
03.10.2015
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Шахтер
5 : 0
11.04.2015
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Черноморец
0 : 2
13.09.2014
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Черноморец
0 : 1
03.12.2013
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Шахтер
1 : 0
28.07.2013
Черноморец
Суперкубок Украины,
Черноморец
1 : 3
10.07.2013
Шахтер
Украина. Кубок, Финал
Шахтер
3 : 0
22.05.2013
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Шахтер
3 : 0
16.03.2013
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Черноморец
1 : 5
19.08.2012
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Шахтер
4 : 0
17.03.2012
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Черноморец
2 : 2
28.08.2011
Шахтер
Чемпионат Украины, 27 тур
Шахтер
3 : 0
25.04.2010
Черноморец
Чемпионат Украины, 12 тур
Черноморец
0 : 1
01.11.2009
Шахтер
Чемпионат Украины, 25 тур
Шахтер
1 : 0
25.04.2009
Черноморец
Чемпионат Украины, 10 тур
Черноморец
0 : 3
05.10.2008
Шахтер
Чемпионат Украины, 24 тур
Шахтер
0 : 1
06.04.2008
Черноморец
Чемпионат Украины, 9 тур
Черноморец
1 : 2
15.09.2007
Шахтер
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Прогноз на матч «Черноморец» – «Шахтер»

Матч обещает быть под контролем «Шахтера»: команда значительно сильнее по составу, стабильнее в атаке и показывает результативный футбол. «Черноморец» способен навязать борьбу за счет контратак, но проблемная оборона едва ли выдержит давление. Гости будут доминировать, создавая моменты через фланги и стандарты.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Шахтера».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Шахтера» – коэффициент 1.45
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Шахтера» больше 1.5 – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Точный счeт 1:3 в пользу «Шахтера» – коэффициент 9.50

9.5
Точный счёт 1:3 в пользу «Шахтера»
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Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Шахтер Черноморец
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