3 мая на стадионе «Черноморец» в Одессе пройдет матч 27 тура Премьер-лиги Украины между «Черноморцем» и «Шахтером». Хозяева продолжают бороться за выживание, находясь в зоне вылета, а гости стремятся сократить отставание от лидеров. Ожидается матч с высокой результативностью и игровым преимуществом гостей.

«Черноморец»

«Черноморец» занимает 16 место с 18 очками. Последний матч завершился поражением от «Руха» (1:2). Лучший бомбардир команды – Денис Янаков с 5 голами в 24 матчах. В последних 5 играх команда забила 3 и пропустила 9 мячей (в среднем 0.60 и 1.80 за игру). Команда проигрывает 3 матча подряд и продолжает испытывать проблемы в обороне, пропуская почти в каждом матче. Дома «Черноморец» делает ставку на быструю контратаку, но зачастую уступает инициативу сопернику.

«Шахтер»

«Шахтер» занимает 3 место с 54 очками. Последняя игра завершилась ничьей с «Динамо Киев» (2:2). Лидером нападения остаeтся Георгий Судаков с 13 голами в 35 матчах. В последних 5 играх команда забила 11 и пропустила 8 мячей (в среднем 2.20 и 1.60 за матч). «Шахтер» стабильно забивает и контролирует ход матчей за счeт доминирования в центре поля, но периодически допускает ошибки в защите.

Факты о командах:

«Черноморец»

Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).

Проигрывает 3 последних матча.

Пропускает в 3 последних матчах.

«Шахтер»

Забивает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Забивает в 8 последних матчах.

Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей.

Личные встречи 6% (2) 12% (4) 82% (27) 15 Забитых мячей 80 0.45 В среднем за матч 2.42 2:1 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 2:2 Украина. Премьер-лига, 27 тур Черноморец 0 : 3 Шахтер Украина. Премьер-лига, 12 тур Шахтер 2 : 1 Черноморец Украина. Премьер-лига, 27 тур Шахтер 3 : 0 Черноморец Украина. Премьер-лига, 12 тур Черноморец 1 : 4 Шахтер Украина. Премьер-лига, 19 тур Черноморец 2 : 2 Шахтер Украина. Премьер-лига, 4 тур Шахтер 2 : 1 Черноморец Украина. Премьер-лига, 5 тур Черноморец 0 : 3 Шахтер Украина. Премьер-лига, 20 тур Черноморец 0 : 1 Шахтер Украина. Премьер-лига, 9 тур Шахтер 3 : 0 Черноморец Украина. Премьер-лига, 20 тур Шахтер 5 : 0 Черноморец Украина. Премьер-лига, 9 тур Черноморец 0 : 0 Шахтер Украина. Плей-офф, 7 тур Черноморец 0 : 3 Шахтер Украина. Плей-офф, 2 тур Шахтер 1 : 2 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 13 тур Шахтер 2 : 0 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 2 тур Черноморец 1 : 4 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 23 тур Черноморец 1 : 1 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 10 тур Шахтер 2 : 0 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 19 тур Шахтер 5 : 0 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 6 тур Черноморец 0 : 2 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 18 тур Черноморец 0 : 1 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 3 тур Шахтер 1 : 0 Черноморец Суперкубок Украины, Черноморец 1 : 3 Шахтер Украина. Кубок, Финал Шахтер 3 : 0 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 21 тур Шахтер 3 : 0 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 6 тур Черноморец 1 : 5 Шахтер Украина. Премьер-Лига, 23 тур Шахтер 4 : 0 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 8 тур Черноморец 2 : 2 Шахтер Чемпионат Украины, 27 тур Шахтер 3 : 0 Черноморец Чемпионат Украины, 12 тур Черноморец 0 : 1 Шахтер Чемпионат Украины, 25 тур Шахтер 1 : 0 Черноморец Чемпионат Украины, 10 тур Черноморец 0 : 3 Шахтер Чемпионат Украины, 24 тур Шахтер 0 : 1 Черноморец Чемпионат Украины, 9 тур Черноморец 1 : 2 Шахтер

Прогноз на матч «Черноморец» – «Шахтер»

Матч обещает быть под контролем «Шахтера»: команда значительно сильнее по составу, стабильнее в атаке и показывает результативный футбол. «Черноморец» способен навязать борьбу за счет контратак, но проблемная оборона едва ли выдержит давление. Гости будут доминировать, создавая моменты через фланги и стандарты.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Шахтера».

Рекомендованные ставки: