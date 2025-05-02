3 мая на стадионе «Черноморец» в Одессе пройдет матч 27 тура Премьер-лиги Украины между «Черноморцем» и «Шахтером». Хозяева продолжают бороться за выживание, находясь в зоне вылета, а гости стремятся сократить отставание от лидеров. Ожидается матч с высокой результативностью и игровым преимуществом гостей.
«Черноморец»
«Черноморец» занимает 16 место с 18 очками. Последний матч завершился поражением от «Руха» (1:2). Лучший бомбардир команды – Денис Янаков с 5 голами в 24 матчах. В последних 5 играх команда забила 3 и пропустила 9 мячей (в среднем 0.60 и 1.80 за игру). Команда проигрывает 3 матча подряд и продолжает испытывать проблемы в обороне, пропуская почти в каждом матче. Дома «Черноморец» делает ставку на быструю контратаку, но зачастую уступает инициативу сопернику.
«Шахтер»
«Шахтер» занимает 3 место с 54 очками. Последняя игра завершилась ничьей с «Динамо Киев» (2:2). Лидером нападения остаeтся Георгий Судаков с 13 голами в 35 матчах. В последних 5 играх команда забила 11 и пропустила 8 мячей (в среднем 2.20 и 1.60 за матч). «Шахтер» стабильно забивает и контролирует ход матчей за счeт доминирования в центре поля, но периодически допускает ошибки в защите.
Факты о командах:
«Черноморец»
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Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).
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Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
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Проигрывает 3 последних матча.
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Пропускает в 3 последних матчах.
«Шахтер»
- Забивает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Забивает в 8 последних матчах.
- Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей.
Прогноз на матч «Черноморец» – «Шахтер»
Матч обещает быть под контролем «Шахтера»: команда значительно сильнее по составу, стабильнее в атаке и показывает результативный футбол. «Черноморец» способен навязать борьбу за счет контратак, но проблемная оборона едва ли выдержит давление. Гости будут доминировать, создавая моменты через фланги и стандарты.
Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Шахтера».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Шахтера» – коэффициент 1.45
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Шахтера» больше 1.5 – коэффициент 1.60
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Точный счeт 1:3 в пользу «Шахтера» – коэффициент 9.50