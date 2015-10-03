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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Черноморец
Шахтер - Черноморец: обзор матча 03 октября 2015
Шахтер
03.10.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
8'
А. Тейшейра (П)
49'
А. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Черноморец
87'
Желтая карточка
А. Филимонов
Замена
Тайсон
️️️️
В. Коваленко
73'
72'
Замена
Е. Мурашов
️️️️
В. Куценко
Замена
Марлос
️️️️
Эдуардо
69'
Желтая карточка
Т. Степаненко
60'
Замена
М. Малышев
️️️️
Фред
60'
55'
Желтая карточка
О. Данченко
53'
Замена
А. Слинкин
️️️️
Е. Мартыненко
ГОЛ! 2:0!
А. Тейшейра
49'
46'
Замена
В. Кабаев
️️️️
Е. Смирнов
21'
Желтая карточка
Е. Смирнов
Желтая карточка
А. Кучер
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Тейшейра
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
61
Евгений Смирнов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
82
Александр Калитов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Евгений Мурашов
ЦФ
7
Сергей Шаповал
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Каниболоцкий
50
Кучер
22
Матвиенко
6
Азеведо
33
Срна
27
Степаненко
7
Фред
11
Бернард
11
Тейшейра
21
Коваленко
9
Эдуардо
4-4-1-1
12
Боровик
44
Гадрани
25
Мартыненко
5
Хочолава
16
Филимонов
94
Данченко
20
Куценко
45
Калитвинцев
61
Смирнов
7
Коркишко
87
Стариков
7
Фред
17
Малышев
17
Малышев
7
Фред
9
Эдуардо
10
Марлос
10
Марлос
9
Эдуардо
21
Коваленко
11
Тайсон
11
Тайсон
21
Коваленко
61
Смирнов
22
Кабаев
22
Кабаев
61
Смирнов
20
Куценко
14
Мурашов
14
Мурашов
20
Куценко
25
Мартыненко
33
Слинкин
33
Слинкин
25
Мартыненко
Остались в запасе
Шахтер
Черноморец
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
82
Александр Калитов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
7
Сергей Шаповал
ЦФ
64
Дмитрий Безрук
ВР
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
82
Александр Калитов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
7
Сергей Шаповал
ЦФ
64
Дмитрий Безрук
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Шахтер - Черноморец
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
Арена-Львов
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