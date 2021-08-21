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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Шахтер
Черноморец - Шахтер: обзор матча 21 августа 2021
Черноморец
21.08.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
34'
Г. Судаков
45+6'
А. Патрик
90+4'
М. Соломон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Шахтер
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
М. Соломон
Пас отдал
М. Мудрик
81'
Замена
Дентиньо
️️️️
Д. Сикан
Замена
С. Кравченко
️️️️
Б. Вачиберадзе
78'
70'
Замена
М. Соломон
️️️️
Г. Судаков
63'
Замена
В. Корниенко
️️️️
Исмаили
62'
Замена
М. Антонио
️️️️
А. Патрик
62'
Замена
Витао
️️️️
Н. Матвиенко
45'
+6
ГОЛ! 0:2!
А. Патрик
Пас отдал
Е. Конопля
34'
ГОЛ! 0:1!
Г. Судаков
Пас отдал
М. Мудрик
Красная карточка
Б. Белошевский
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
17
Денис Кузик
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
10
Артур Авагимян
ЦП
37
Валерий Дубко
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
6
Богдан Белошевский
ЦФ
12
Владислав Кучерук
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
8
Георгий Судаков
АП
10
Марлос
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Тете
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
1-4-4
17
Кузик
8
Вачиберадзе
6
Кадири
10
Авагимян
91
Михайленко
37
Дубко
12
Кучерук
6
Белошевский
22
Путря
4-1-3-2
30
Пятов
22
Конопля
22
Матвиенко
27
Кривцов
31
Исмаили
27
Степаненко
10
Марлос
8
Судаков
27
Мудрик
14
Сикан
10
Патрик
22
Скорко
22
Скорко
8
Вачиберадзе
14
Кравченко
14
Кравченко
8
Вачиберадзе
14
Сикан
31
Дентиньо
31
Дентиньо
14
Сикан
31
Исмаили
9
Корниенко
9
Корниенко
31
Исмаили
22
Матвиенко
44
Витао
44
Витао
22
Матвиенко
10
Патрик
8
Антонио
8
Антонио
10
Патрик
8
Судаков
10
Соломон
10
Соломон
8
Судаков
Остались в запасе
Черноморец
Шахтер
30
Данил Варакута
ВР
19
Владислав Ванат
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
16
Алексей Шевченко
ВР
17
Додо
ПЗ
11
Тете
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
19
Владислав Ванат
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
17
Додо
ПЗ
11
Тете
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Черноморец - Шахтер
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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