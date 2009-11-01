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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Шахтер
Черноморец - Шахтер: обзор матча 01 ноября 2009
Черноморец
01.11.2009, воскресенье, 15:00
Чемпионат Украины, 12 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
2'
Жадсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Шахтер
+2
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Адриано
Замена
Р. Бочкур
️️️️
Р. Левига
Замена
И. Дуляй
️️️️
Жадсон
Замена
В. Виценец
️️️️
Д. Агахова
Замена
В. Балашов
️️️️
В. Мельник
Замена
А. Мельо
️️️️
А. Якименко
Желтая карточка
Жадсон
Желтая карточка
А. Гай
Желтая карточка
А. Якименко
Желтая карточка
С. Васкез
18'
18'
Желтая карточка
Р. Рац
2'
ГОЛ! 0:1!
Жадсон
Пас отдал
Л. Адриано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
0
Евгений Ширяев
ВР
13
Максим Белецкий
(К)
ЛЗ
2
Владимир Федорив
ЛЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
0
Руслан Бидненко
ЛП
88
Александр Якименко
ЦП
30
Себастьян Васкез
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
Главный тренер
Виктор Гришко
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
5
Фернандиньо
(К)
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
0
Роман Бочкур
ЦЗ
3
Сергей Мельник
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
39
Денис Васин
ЦФ
0
Альваро Мельо
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
3-2-5
0
Ширяев
14
Ващук
15
Шандрук
4
Гришко
2
Федорив
13
Белецкий
0
Бидненко
30
Васкез
0
Левига
80
Мельник
88
Якименко
4-3-1-2
30
Пятов
14
Кобин
50
Кучер
44
Ракицкий
15
Рац
3
Хюбшман
19
Гай
5
Фернандиньо
10
Жадсон
77
Агахова
4
Адриано
0
Левига
0
Бочкур
0
Бочкур
0
Левига
80
Мельник
27
Балашов
27
Балашов
80
Мельник
88
Якименко
0
Мельо
0
Мельо
88
Якименко
10
Жадсон
44
Дуляй
44
Дуляй
10
Жадсон
77
Агахова
25
Виценец
25
Виценец
77
Агахова
4
Адриано
20
Гладкий
20
Гладкий
4
Адриано
Остались в запасе
Черноморец
Шахтер
3
Сергей Мельник
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
7
Мирко Райчевич
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гришко
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
3
Сергей Мельник
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
7
Мирко Райчевич
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
Главный тренер
Виктор Гришко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Черноморец - Шахтер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Помощники судьи:
Билорус Александр
Букреев Сергей
Стадион:
Черноморец
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