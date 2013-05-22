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Расписание матчей
Украина. Кубок
Шахтер - Черноморец
Шахтер - Черноморец: обзор матча 22 мая 2013
Шахтер
22.05.2013, среда, 20:45
Украина. Кубок, Финал
3 : 0
Завершен
Черноморец
38'
Фернандиньо
54'
А. Тейшейра
74'
Тайсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Черноморец
Желтая карточка
Д. Коста
89'
83'
Замена
А. Слинкин
️️️️
Л. Матос
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Хюбшман
78'
Замена
Эдуардо
️️️️
Л. Адриано
77'
ГОЛ! 3:0!
Тайсон
Пас отдал
Д. Коста
74'
73'
Желтая карточка
Э. Бакай
69'
Желтая карточка
А. Диденко
Замена
Д. Коста
️️️️
Фернандиньо
68'
67'
Замена
С. Риера
️️️️
Ф. Джа Джедже
66'
Желтая карточка
Л. Бурдужан
64'
Замена
А. Диденко
️️️️
А. Старгородский
Желтая карточка
В. Шевчук
58'
ГОЛ! 2:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Г. Мхитарян
54'
ГОЛ! 1:0!
Фернандиньо
Пас отдал
Л. Адриано
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
(К)
ВР
32
Кристи Вангели
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
19
Элис Бакай
ЛП
11
Артем Старгородский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
3
Лео Матос
ПП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
13
Юрий Мартыщук
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
99
Сито Риера
ЛВ
33
Андрей Слинкин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-3-2-1
1
Каниболоцкий
13
Шевчук
44
Ракицкий
50
Кучер
33
Срна
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
11
Тайсон
11
Тейшейра
4
Адриано
4-4-1-1
22
Безотосный
22
Зубейко
14
Фонтанелло
5
Бергер
32
Вангели
3
Лео Матос
11
Старгородский
8
Ковальчук
19
Бакай
9
Джа Джедже
31
Бурдужан
3
Хюбшман
27
Степаненко
27
Степаненко
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
11
Коста
11
Коста
5
Фернандиньо
4
Адриано
9
Эдуардо
9
Эдуардо
4
Адриано
3
Лео Матос
33
Слинкин
33
Слинкин
3
Лео Матос
9
Джа Джедже
99
Риера
99
Риера
9
Джа Джедже
11
Старгородский
9
Диденко
9
Диденко
11
Старгородский
Остались в запасе
Шахтер
Черноморец
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
44
Евгений Паст
ВР
13
Юрий Мартыщук
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
13
Юрий Мартыщук
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Шахтер - Черноморец
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
ОСК Металлист
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