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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Шахтер
Черноморец - Шахтер: обзор матча 03 декабря 2013
Черноморец
03.12.2013, вторник, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
44'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Шахтер
90'
+1
Желтая карточка
Т. Степаненко
86'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Хюбшман
Желтая карточка
П. Фонтанелло
85'
Замена
А. Диденко
️️️️
А. Гай
83'
Замена
В. Приёмов
️️️️
С. Риера
82'
74'
Замена
Фред
️️️️
Фернандо
Замена
Л. Матос
️️️️
Ф. Джа Джедже
72'
64'
Замена
Эдуардо
️️️️
Бернард
44'
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Бернард
Желтая карточка
П. Кутас
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
77
Павел Кутас
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ОП
19
Алексей Гай
ОП
9
Франк Джа Джедже
ЦП
99
Сито Риера
ПП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
19
Элис Бакай
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-2-2-1-1
22
Безотосный
77
Кутас
5
Бергер
14
Фонтанелло
22
Зубейко
8
Ковальчук
19
Гай
9
Джа Джедже
99
Риера
21
Бобко
69
Антонов
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
13
Шевчук
20
Фернандо
3
Хюбшман
11
Коста
11
Тейшейра
11
Бернард
4
Адриано
9
Джа Джедже
3
Лео Матос
3
Лео Матос
9
Джа Джедже
99
Риера
80
Приёмов
80
Приёмов
99
Риера
19
Гай
9
Диденко
9
Диденко
19
Гай
3
Хюбшман
27
Степаненко
27
Степаненко
3
Хюбшман
20
Фернандо
7
Фред
7
Фред
20
Фернандо
11
Бернард
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Бернард
Остались в запасе
Черноморец
Шахтер
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
19
Элис Бакай
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
77
Илсиньо
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
19
Элис Бакай
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
77
Илсиньо
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Черноморец - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Черноморец
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