Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Черноморец
Шахтер - Черноморец: обзор матча 11 апреля 2015
Шахтер
11.04.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
5 : 0
Завершен
Черноморец
61'
Д. Коста
71'
Л. Адриано
76'
Т. Степаненко
80'
Л. Адриано
90+4'
Тайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Черноморец
ГОЛ! 5:0!
Тайсон
Пас отдал
Л. Адриано
90'
+4
ГОЛ! 4:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Бернард
80'
ГОЛ! 3:0!
Т. Степаненко
Пас отдал
Л. Адриано
76'
72'
Замена
Ю. Путраш
️️️️
П. Кутас
ГОЛ! 2:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Срна
71'
Замена
Бернард
️️️️
Марлос
69'
Замена
Фред
️️️️
Илсиньо
64'
Замена
Л. Адриано
️️️️
А. Гладкий
63'
62'
Замена
О. Луценко
️️️️
А. Филимонов
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
61'
59'
Замена
Д. Васин
️️️️
В. Кабаев
56'
Желтая карточка
В. Кабаев
Желтая карточка
Илсиньо
49'
Желтая карточка
Д. Коста
45'
+2
Желтая карточка
Я. Ракицкий
41'
36'
Желтая карточка
О. Данченко
30'
Красная карточка
Я. Олейник
27'
Желтая карточка
Й. Крнета
Желтая карточка
Д. Срна
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ПВ
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
13
Юрий Мартыщук
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
42
Йован Крнета
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
32
Сергей Петько
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
20
Фернандо
ОП
7
Фред
ЦП
18
Веллингтон Нем
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
58
Олег Луценко
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
99
Вадим Яворский
ЦФ
14
Евгений Мурашов
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
4-1-3-2
30
Пятов
31
Исмаили
27
Кривцов
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
11
Коста
77
Илсиньо
10
Марлос
20
Гладкий
11
Тайсон
3-2-2-2-1
13
Мартыщук
16
Филимонов
42
Крнета
25
Мартыненко
77
Кутас
33
Олейник
32
Петько
94
Данченко
22
Кабаев
27
Балашов
9
Диденко
77
Илсиньо
7
Фред
7
Фред
77
Илсиньо
10
Марлос
11
Бернард
11
Бернард
10
Марлос
20
Гладкий
4
Адриано
4
Адриано
20
Гладкий
16
Филимонов
58
Луценко
58
Луценко
16
Филимонов
77
Кутас
40
Путраш
40
Путраш
77
Кутас
22
Кабаев
39
Васин
39
Васин
22
Кабаев
Остались в запасе
Шахтер
Черноморец
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
61
Евгений Смирнов
ЦП
99
Вадим Яворский
ЦФ
14
Евгений Мурашов
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Остались в запасе
61
Евгений Смирнов
ЦП
99
Вадим Яворский
ЦФ
14
Евгений Мурашов
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Шахтер - Черноморец
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Шахтер
Черноморец
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+