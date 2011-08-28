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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Шахтер
Черноморец - Шахтер: обзор матча 28 августа 2011
Черноморец
28.08.2011, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Шахтер
5'
Л. Бурдужан
90'
Л. Бурдужан
25'
Жадсон
83'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Шахтер
ГОЛ! 2:2!
Л. Бурдужан
Пас отдал
П. Кутас
Замена
И. Бобко
️️️️
И. Цыгырлаш
ГОЛ! 1:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
В. Шевчук
Желтая карточка
С. Политыло
Желтая карточка
А. Кучер
Замена
А. Диденко
️️️️
П. Ковальчук
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
Желтая карточка
С. Сетти
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
Замена
Е. Зубейко
️️️️
А. Каськов
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Т. Хюбшман
Желтая карточка
Я. Ракицкий
ГОЛ! 1:1!
Жадсон
Пас отдал
Фернандиньо
ГОЛ! 1:0!
Л. Бурдужан
Пас отдал
П. Ковальчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Шахтер
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-2-1-3
22
Безотосный
3
Донец
16
Шиманек
2
Ковальчук
77
Кутас
89
Политыло
8
Ковальчук
6
Сетти
30
Каськов
31
Бурдужан
22
Цыгырлаш
4-2-3-1
23
Рыбка
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
13
Шевчук
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
10
Виллиан
10
Жадсон
11
Коста
4
Адриано
22
Цыгырлаш
21
Бобко
21
Бобко
22
Цыгырлаш
30
Каськов
22
Зубейко
22
Зубейко
30
Каськов
2
Ковальчук
9
Диденко
9
Диденко
2
Ковальчук
3
Хюбшман
22
Мхитарян
22
Мхитарян
3
Хюбшман
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
Остались в запасе
Черноморец
Шахтер
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Черноморец - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Даньковский
(Киев)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"Перший" 19:00 (прямая)
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