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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Черноморец
Шахтер - Черноморец: обзор матча 25 апреля 2010
Шахтер
25.04.2010, воскресенье, 18:00
Чемпионат Украины, 27 тур
3 : 0
Завершен
Черноморец
6'
Жадсон (П)
50'
Д. Коста
66'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Черноморец
Замена
А. Диденко
️️️️
С. Маурисио
Замена
В. Мельник
️️️️
Нарсисо
Замена
А. Гай
️️️️
Фернандиньо
ГОЛ! 3:0!
Л. Адриано
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Илсиньо
Замена
Л. Адриано
️️️️
А. Гладкий
Желтая карточка
С. Маурисио
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Замена
В. Балашов
️️️️
Р. Левига
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жадсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
0
Владимир Колесниченко
ЦП
18
Сауседо Маурисио
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
0
Нарсисо
ЦФ
Главный тренер
Андрей Баль
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
44
Игор Дуляй
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
19
Руслан Фомин
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Черноморец
0
Евгений Ширяев
ВР
0
Александр Пономарев
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
8
Дмитрий Владов
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
32
Ищенко
14
Кобин
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
11
Коста
10
Жадсон
77
Илсиньо
20
Гладкий
4-5-1
44
Паст
4
Гришко
14
Ващук
15
Шандрук
2
Федорив
0
Колесниченко
82
Ребенок
0
Левига
81
Бондаренко
18
Маурисио
0
Нарсисо
5
Фернандиньо
19
Гай
19
Гай
5
Фернандиньо
77
Илсиньо
11
Тейшейра
11
Тейшейра
77
Илсиньо
20
Гладкий
4
Адриано
4
Адриано
20
Гладкий
0
Нарсисо
80
Мельник
80
Мельник
0
Нарсисо
0
Левига
27
Балашов
27
Балашов
0
Левига
18
Маурисио
9
Диденко
9
Диденко
18
Маурисио
Остались в запасе
Шахтер
Черноморец
12
Рустам Худжамов
ВР
44
Игор Дуляй
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
0
Александр Пономарев
ЦЗ
8
Дмитрий Владов
ЦП
0
Евгений Ширяев
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
Главный тренер
Андрей Баль
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
44
Игор Дуляй
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Остались в запасе
0
Александр Пономарев
ЦЗ
8
Дмитрий Владов
ЦП
0
Евгений Ширяев
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Андрей Баль
Статистика матча Шахтер - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
РСК Олимпийский
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