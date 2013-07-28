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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Черноморец
Шахтер - Черноморец: обзор матча 28 июля 2013
Шахтер
28.07.2013, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
72'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Черноморец
75'
Замена
Ф. Джа Джедже
️️️️
С. Риера
73'
Желтая карточка
А. Антонов
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
72'
68'
Замена
А. Антонов
️️️️
С. Самодин
Замена
В. Нем
️️️️
Т. Степаненко
67'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Исмаили
56'
54'
Желтая карточка
И. Бобко
49'
Желтая карточка
В. Приёмов
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
Фред
46'
46'
Замена
К. Вангели
️️️️
А. Минейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
ОП
7
Фред
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
(К)
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
80
Владимир Приёмов
ЛП
21
Иван Бобко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ОП
22
Евгений Зубейко
ОП
88
Ринар Валеев
ЦП
99
Сито Риера
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Пятов
31
Исмаили
27
Кривцов
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
11
Тейшейра
11
Тайсон
7
Фред
11
Коста
4
Адриано
3-2-3-1-1
22
Безотосный
2
Ковальчук
14
Фонтанелло
70
Минейро
8
Ковальчук
22
Зубейко
99
Риера
88
Валеев
80
Приёмов
21
Бобко
22
Самодин
31
Исмаили
23
Соболь
23
Соболь
31
Исмаили
7
Фред
24
Гречишкин
24
Гречишкин
7
Фред
27
Степаненко
18
Нем
18
Нем
27
Степаненко
70
Минейро
32
Вангели
32
Вангели
70
Минейро
99
Риера
9
Джа Джедже
9
Джа Джедже
99
Риера
22
Самодин
69
Антонов
69
Антонов
22
Самодин
Остались в запасе
Шахтер
Черноморец
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
44
Евгений Паст
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Шахтер - Черноморец
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Донбасс-Арена
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