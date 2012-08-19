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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Шахтер
Черноморец - Шахтер: обзор матча 19 августа 2012
Черноморец
19.08.2012, воскресенье, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 5
Завершен
Шахтер
90+3'
А. Диденко
3'
Г. Мхитарян
64'
А. Тейшейра
80'
Виллиан
82'
Г. Мхитарян
85'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Шахтер
ГОЛ! 1:5!
А. Диденко
90'
+3
85'
ГОЛ! 0:5!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Виллиан
Замена
А. Диденко
️️️️
Л. Бурдужан
83'
82'
ГОЛ! 0:4!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Виллиан
80'
ГОЛ! 0:3!
Виллиан
Пас отдал
Д. Срна
Замена
Б. Тащи
️️️️
Э. Бакай
79'
78'
Желтая карточка
Р. Рац
Желтая карточка
М. Бергер
75'
65'
Замена
М. Девич
️️️️
Эдуардо
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Тейшейра
59'
Замена
Виллиан
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
Л. Матос
37'
24'
Замена
А. Кучер
️️️️
Д. Чигринский
23'
Травма
Д. Чигринский
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Эдуардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
(К)
ВР
22
Евгений Зубейко
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
70
Андерсон Минейро
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
3
Лео Матос
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
19
Элис Бакай
ПП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
27
Виталий Балашов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Алекс Тейшейра
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
80
Борис Тащи
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
4-3-1-2
22
Безотосный
22
Зубейко
5
Бергер
14
Фонтанелло
70
Минейро
3
Лео Матос
89
Политыло
19
Бакай
21
Бобко
27
Балашов
31
Бурдужан
4-1-2-2-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
19
Чигринский
15
Рац
27
Степаненко
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
11
Тейшейра
11
Коста
9
Эдуардо
19
Бакай
80
Тащи
80
Тащи
19
Бакай
31
Бурдужан
9
Диденко
9
Диденко
31
Бурдужан
11
Коста
10
Виллиан
10
Виллиан
11
Коста
19
Чигринский
50
Кучер
50
Кучер
19
Чигринский
9
Эдуардо
32
Девич
32
Девич
9
Эдуардо
Остались в запасе
Черноморец
Шахтер
44
Евгений Паст
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
31
Дентиньо
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Черноморец - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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