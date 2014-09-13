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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Шахтер
Черноморец - Шахтер: обзор матча 13 сентября 2014
Черноморец
13.09.2014, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
27'
Фернандо
90'
А. Гладкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Шахтер
Замена
В. Яворский
️️️️
Р. Фомин
90'
+2
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Гладкий
Пас отдал
А. Тейшейра
Желтая карточка
А. Гай
82'
Замена
С. Назаренко
️️️️
И. Бобко
80'
78'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
67'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Е. Зубейко
65'
61'
Замена
Илсиньо
️️️️
Фернандо
Замена
Е. Опанасенко
️️️️
В. Балашов
54'
27'
ГОЛ! 0:1!
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
20
Фернандо
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
99
Вадим Яворский
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
10
Марлос
ПВ
77
Илсиньо
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-3-2-1
44
Паст
77
Кутас
3
Сиваков
4
Тейку
22
Зубейко
19
Гай
17
Аржанов
8
Ковальчук
21
Бобко
27
Балашов
19
Фомин
4-2-2-2
1
Каниболоцкий
33
Срна
6
Азеведо
18
Ордец
27
Кривцов
20
Фернандо
27
Степаненко
11
Тейшейра
11
Коста
11
Тайсон
4
Адриано
19
Фомин
99
Яворский
99
Яворский
19
Фомин
27
Балашов
39
Опанасенко
39
Опанасенко
27
Балашов
21
Бобко
9
Назаренко
9
Назаренко
21
Бобко
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
20
Фернандо
77
Илсиньо
77
Илсиньо
20
Фернандо
4
Адриано
20
Гладкий
20
Гладкий
4
Адриано
Остались в запасе
Черноморец
Шахтер
22
Дмитрий Безотосный
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
22
Дмитрий Безотосный
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Черноморец - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Черноморец
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